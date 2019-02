La trista icona de la regla

Entre els 230 emojis nous que aviat s’incorporaran al nostre teclat del mòbil n’hi ha un que ha comportat un debat exagerat i ridícul. Es tracta de la icona que simbolitzarà la menstruació. La iniciativa d’incorporar un dibuix que es refereixi a la regla va venir de la ONG Plan International, pensant que seria una nova mesura a nivell mundial per combatre el tabú que suposa, a aquestes altures de la vida, una cosa tan important per a la vida com és la menstruació.

L’ONG va proposar inicialment cinc opcions d’icones: una compresa tacada de sang, una pàgina de calendari amb unes gotes vermelles, una gota de sang somrient, un úter i unes calcetes amb unes petites gotes de sang dibuixades. En un concurs popular, la icona guanyadora va ser aquesta última. L’elecció té lògica: és, segurament, la més senzilla i transversal. Fa referència al període sense cap mena d’al·legoria ni metàfora. Però Unicode Consortium, l’ens responsable dels emojis, el va rebutjar. L’opció escollida finalment serà una simple gota de color vermell.

L’elecció definitiva revela fins a quin punt encara vivim en una societat retrògrada que no accepta amb normalitat el fet que les dones en el seu període fèrtil tinguem la menstruació cada mes. S’ha escollit una gota vermella que ni tan sols té personalitat. No té un somriure rialler com la lluna, el sol o la majoria d’animalets que trobem en el catàleg del teclat. Ni tampoc cara trista com algunes de les cares grogues que intenten comunicar un estat d’ànim. I és estrany, perquè sovint l’arribada de la regla té a veure amb situacions emocionals molt diverses. Com a mínim, podrien haver fet unes quantes gotes vermelles amb cara d’alegria si la sang és benvinguda perquè anuncia dies fèrtils amb voluntat de concebre, o una cara d’indignació per expressar la ràbia que et fa que t’hagi baixat, o cara grogui si vols expressar que et trobes malament. De fet, una simple gota vermella al·ludeix a una qüestió sanguínia que no necessàriament ha d’estar vinculada únicament i exclusivament a la regla. Si poses l’emoji de la gota al costat d’un ganivet vol dir que t’has tallat. Si la poses al costat de la xeringa pot voler dir que t’has anat a fer una anàlisi, i si la col·loques al costat del braç forçut algú pot interpretar que tens intenció de tallar-te les venes. ¿Ens haurem de conformar posant la gota vermella al costat de la icona del biquini (a falta de calcetes), per referir-nos d’una manera més clara a la regla?

Plan International pretenia que aquesta icona de la menstruació servís per reduir l’estigmatització que encara suposa arreu del món aquesta circumstància. Però l’elecció de la simple gota vermella demostra l’estigmatització en ella mateixa, perquè fa referència a la regla només indirectament. En canvi, les calces amb sang representarien un símbol inequívoc de la menstruació perquè indica en quina part del cos es produeix l’hemorràgia. Potser la compresa feta servir, en canvi, anul·la altres opcions com els tampons o la copa menstrual. D’altra banda, productes sanitaris de primera necessitat com aquests haurien de tenir el seu propi símbol igual que hi ha l’emoji del paper de vàter, d’una esponja o d’una pastilla de sabó.

El que ha quedat clar amb l’elecció de la trista gota sense personalitat i l’eliminació de la resta d’opcions és el rebuig frontal a abordar la regla amb naturalitat. Una vegada més, la por a ofendre la sensibilitat (bàsicament masculina) d’aquest procés biològic tan quotidià alenteix la normalització de la regla. I la prova és que els de Unicode Consortium prefereixen humanitzar un tros de caca amb un somriure que la sang. I ens han donat, valgui la redundància, un emoji de merda. 