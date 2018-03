Viatjar a la Lluna convertit en astronauta de la NASA: una realitat (virtual) que ha de revolucionar l'educació

Qui no voldria viatjar a la Lluna? I si fos una Lluna basada en la informació que la NASA ha recollit durant anys sobre el satèl·lit i hi poguéssim anar sense moure’ns d’una habitació? I si, a més, poguéssim caminar-hi i interactuar amb altres astronautes i objectes? Aquesta és la proposta que Noiton International ha portat al Mobile World Congress amb la col·laboració de Huawei, que proveeix el 5G. El projecte 'Alice Space' utilitza la realitat mixta (la combinació de realitat virtual i realitat augmentada) per proposar 'el planetari del futur', pensat per portar a les aules i als museus una experiència vivencial que faciliti l’aprenentatge.

Una motxilla, unes ulleres i uns guants són l'equipament necessari per deixar la realitat d’un estand del Mobile i començar el viatge. Ara ets un astronauta en una missió compartida amb altres participants. Fins i tot el casco espacial et molesta. Obriu la porta de la nau espacial i pugeu a un ascensor que, després de prémer el botó, us baixarà fins a la Lluna. En sortir, un immens paisatge lunar que fa oblida del tot la moqueta del recinte del congrés, una capsa amb les eines espacials que pots tocar i aixecar del terra i una tauleta que et mostra els noms geogràfics del satèl·lit a la vegada que la vas movent per descobrir el terreny, a través de la realitat augmentada.

"A la ciutat del futur nosaltres visualitzem que un sistema com aquest el podem utilitzar a planetaris i també a les escoles per educar els nens i també als adults", diu l'especialista de producte de l'empresa, que explica que el sistema està pensat també per a museus on el públic pugui interactuar amb la Història. A l'edició del Mobile d'aquest any Noiton International ens porta a la Lluna, però ja s'imagina experiències com ara l'evolució humana. El viatge a la Lluna fa evident que la realitat virtual ha deixat de ser estàtica i posa sobre la taula la capacitat d'aquesta tecnologia per revolucionar un sistema educatiu que demana canvis.