Sitapha Savané, jugador senegalès del Fiatc Joventut, la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), l'Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament, la Fundació Guné i la Fundació Ferreruela Sanfeliu, s'uneixen per desenvolupar el projecte 'Un bàsquet per l'educació i la salut a Kolda'.