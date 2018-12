"Una reunió, dos presidents": l'actualitat en 9 tuits

1. Josep M. Torrent, periodista





2. Enric Gomà, escriptor i guionista





3. Joan Deulofeu, tuitaire





4. Mireia Boya, exdiputada al Parlament (CUP)



En aquest banc d’acusats tots ens hi asseiem. Però vosaltres, des del carrer, heu de ser el jutge que dicti la sentència. Perquè quan jutgen la protesta, només ens queda protestar. Perquè no podem normalitzar l’excepció ni la repressió #Alcemnos i aturem-ho tot.



5. Marc, tuitaire



Demà, si us plau, aneu amb ull i compte pels puestos i cuideu-vos els uns als altres, que si no ho fem nosaltres ningú no ho farà.



6. Lluïsa Llop, diputada al Parlament (ERC)





7. Berni Sorinas, activista de la PAH



A vegades no veus clar que toqui liada parda, això no et converteix ni en un refor, ni en un hipi, ni en un fan del pacifisme.



Simplement pots analitzar moments i realitats concretes i pensar que la millor estratègia és una altra.



No matem el debat amb els tòpics de sempre.