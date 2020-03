"Quedeu-vos a casa, sisplau": l'actualitat en 8 tuits

1. Roberto Enríquez, crític de televisió, escriptor i bloguer

2. Violeta Torrent, infermera

3. Xavier Godàs Pérez, sociòleg

No estem en guerra, vivim una crisi.

No som soldats, som ciutadans/es.

No ens pleguem a l'autoritat, cooperem.

No jutgem sense pensar, empatitzem.

No ens guiem per pronosticadors, aprenem de la ciència.

No especulem amb la pandèmia, garantim la solidaritat.