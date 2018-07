La Diada ja irromp a la xarxa: l'actualitat en 7 tuits

1. Gemma, tuitaire

L’11S només seré a Barcelona si és per exigir que els nostres partits obeeixin el resultat de les eleccions. Cridar independència o llibertat presos polítics no serveix per res si no tens intenció de fer res. No vaig defensar l’escola l’1-O per anar a una mani i fer una gigafoto. — 🎗 Gemma (@Gemmajhb) 7 de juliol de 2018

2. Georgina Pou, tuitaire

Llegeixo molts twits parlant de si la diada omplirà o no.

Gent indepe q desmotiva a la resta d’indepes.

Doncs clar q omplirà. Omplirà perque la omplirem.

Tant q parleu de moviment de baix a dalt... demostreu-lo.

Jo hi serè i hi serè tantes vegades com calgui fins q siguem lliures — georgina pou 🎗🎗🎗 (@georgina_pou) 7 de juliol de 2018

3. Xavier Díez, escriptor i historiador

Aquesta Diada no em ve gens de gust anar fer el paripè, com passa habitualment. Xò com no pot ser d'una altra manera, allà hi seré. #FemLaRepúblicaCatalana — Xavier Diez 🎗 (@herodot10) 7 de juliol de 2018

4. Josep Ginesta, secretari general de Treball i Afers Socials de la Generalitat

Bon dia a totes i a tots ! Malgrat els debats estèrils entretenen molt, tothom sap que els països es fan a partir de grans consensos. Ens en sortirem — Josep Ginesta 🎗 (@JosepGinesta) 7 de juliol de 2018

5. Miquel Strubell fill, editor de programes de TV

Per què no parlem del veritable cop d'Estat, o sigui, el 155? Més que res perquè els cops d'Estat es fan per petar-se il·legalment i per la força governs escollits democràticament. El 155 no ho permetia i, no obstant això, ho van fer. I aquí no passa res, tu. — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) 7 de juliol de 2018

6. Olga V.F., infermera d’àrea quirúrgica

Us imagineu que guanyi el mundial Bèlgica?

Un país que ha acollit al nostre president i ha ridiculitzat a la fiscalia espanyola moguda per l'odi i no pas per la llei?

Us imagineu que alcin la copa uns jugadors liderats per un entrenador català?

Jo si!!!

🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪 — Olga VF 🌹🎗💉🚑🏥 (@VfOlga) 7 de juliol de 2018

7. Xavier Figueres, tuitaire