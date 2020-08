"Això de la monarquia és Berlanga, no?": l'actualitat en 9 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per visualitzar els tuits]

1. Andreu van den Eynde, advocat

S’ha de tenir molt clar com respondrà la justícia per anunciar que et fugaràs de forma oficial. — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) August 4, 2020

2. Pedro Luna, bloguer

Más allá del jijijaja es bastante grave lo que ha pasado: una parte del gobierno que pacta y facilita la salida del anterior jefe del Estado acusado de varios delitos fiscales.



Y la otra parte del gobierno (vicepresidente 2° incluido) que se entera por la prensa. — Pedro Luna (@PedroLuna73) August 4, 2020

3. Lluís Pérez Lozano, professor de teoria política a la UPF

No es por defender a Podemos, pero: en el Congreso español el pro-monárquico PSOE tiene 120 diputados, mientras que UP tiene 35, que sumados al resto de escaños republicanos no pasan de los 66. Da para lo que da.



Es decir: quien quiera república, que se la vote. Oferta hay. — Lluís Pérez Lozano (@perezlozano) August 4, 2020

4. Eva Parera, advocada i regidora a l'Ajuntament de Barcelona (BCNpelCanvi)

Las palabras y el rigor importan.



Para ser un fugado o considerar que se ha huido deber haber un requerimiento judicial previo no atendido.



Son los jueces quienes condenan, no los opinadores públicos o los políticos. — Eva Parera (@PareraEva) August 4, 2020

5. Joan Queralt, jurista

Sin asignación económica ni status oficiales Juan Carlos solo puede vivir en la opulencia habitual gozando de los frutos ilícitos por los que ha huído de Ñ.

👉🏻👉🏻Cuando la huida es la prueba — Joan Queralt (@JoanQueralt) August 4, 2020

6. Juanlu de Paolis, director de 'Lo de Évole'

Los que hablaban de exilio, hoy hablan de huida. Y los que hablaban de huida, hoy hablan de exilio. El destino es maravilloso. — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) August 4, 2020

7. Iolanda Fresnillo, sociòloga

Doncs potser és el moment de fer un referèndum, ens deixin o no, sobre la monarquia, no?

I no només a Catalunya ... #coronaciao — Iolanda Fresnillo (@ifresnillo) August 4, 2020

8. Gina Driéguez, historiadora de l'art

El problema no és només la família reial, és el poder econòmic i fàctic real que segueixen tenint els aristòcrates, que potser ja no són grans terratinents o propietaris (amb excepcions) però segueixen vivint del llegat que els dóna el cognom i això és socialment assumit. — Gina Driéguez (@ginadrieguez) August 4, 2020

9. Glòria Gasch, editora