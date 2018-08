Rescatar bancs, autopistes... i ara jutges: l'actualitat en 8 tuits

1. Either Mark, publicista i relacions públiques

2. Victoria A.J., tuitaire

Per alguna cosa es comença. Si es pot fer efectiva una república virtual (digue-m'ho així) estarà tot llest per implementar-la en temps récord. Feina feta no té destorb.

3. María Hernández, traductora

4. Albert Serrats i Sau, regidor de la CUP a Bordils

Si hi ha 2 "espanyes", necessàriament una plantarà batalla per no pagar amb caler públic l'advocat de Llarena. Si no és així, és que aquesta altra "Espanya" està del tot segrestada i acomplexada per "la España azul". Almenys els partits que diuen representar-la institucionalment