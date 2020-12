"Salvar el Nadal o salvar vides?": l'actualitat en 8 tuits

1. Josep Rovira, enginyer informàtic

No és fàcil decidir les restriccions, i menys encara quan afecten a les festes nadalenques, però em temo que en aquesta ocasió s'ha escoltat poc als experts neutrals i independents (als que no ho són, ni cas) i, en el binomi salut i economia, la balança s'ha inclinat cap a la 2a pic.twitter.com/BXaRpgbN8v

2. Jessica Moreno, periodista

3. Patricia Vilaró, consultora de comunicació

Anar a l’hospital per fer-te unes proves i veure les infermeres i infermers desbordats. Fent torns dobles i suplint a altres companys quan no els hi toca treballar, només em provoca tristor i ràbia. Però, el més important és poder celebrar el Nadal. Tot anirà bé pic.twitter.com/ccr6Q0L17A

4. Xavier Fina, filòsof

Família, nostàlgia, alegria, enyorança. Pels creients, més coses. Tot això és Nadal. Fer veure que no celebrar-lo no té importància, és absurd. Una altra cosa és que si no es pot, no es pot. Però la superioritat moral dels qui diuen que és un dia qualsevol em molesta una mica.