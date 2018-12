"Els andalusos decideixen": l'actualitat en 8 tuits

1. Pau Planas, tuitaire



Avui els andalusos decideixen quina relació volen tenir amb Catalunya #EleccionesAndalucia #dretadecidir — Pau Planas (@pauplanas) 2 de desembre de 2018



2. Francisco Jurado, jurista



Esta ha sido, quizás, una de las campañas más fáciles para el @psoedeandalucia pero, me temo, que darán paso a uno de sus gobiernos más difíciles. #EleccionesAndalucía — Francisco Jurado (@SuNotissima) 2 de desembre de 2018



3. Gemma Ubasart, ex secretària general de Podem Catalunya



Veig que es va repetint a tot arreu que els resultats d'avui determinaran durada govern de Pedro Sánchez... igual m'equivoco, però jo no ho acabo de veure, eh — gemma ubasart (@gemmaubasart) 2 de desembre de 2018



4. Cinta Arasa, politòloga





5. Júlia Taurinyà, productora artística



També he signat la denúncia de la #vagadefam. Des de Cat Nord no entenc com @CDRCatOficial, @assemblea, @omnium o qui sigui, no fixin ja una data per sortir al carrer i bloquejar-ho tot. Massa contrast entre la fermesa de les Armilles grogues al Nord i la passivitat al Sud. — Júlia Taurinyà (@JuliaTaurinya) 2 de desembre de 2018



6. Pere Manel Martín, historiador



Veig que molts aplaudiu les manifestacions de les armilles grogues a París, però ni un tuit condemnant les burrades que han fet a l'arc de triomf. Pintant el patrimoni i malmetent-lo. Que ens sembli bé la seva protesta i com ho fan, no ens ha de fer fer-nos els cecs. — Pere Manel Martín (@Arkeofanes) 2 de desembre de 2018



7. Oscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms



El Gobierno indica ahora a #NuestraMadreLoreto que ponga rumbo a Malta. Tarde, mal y sin escrúpulos. Jugando con la seguridad de las personas, 10 días sin noticias, un temporal duro, una persona evacuada en helicóptero y un alto riesgo para toda la tripulación. #United4Med pic.twitter.com/Qnwwba0GYJ — Oscar Camps (@campsoscar) 2 de desembre de 2018



