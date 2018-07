"Al més aviat possible": l'actualitat en 9 tuits

1. Joan Esteve, tuitaire

El més aviat possible? El com és important. Segons com potser demà.Segons com pot ser l’any vinent. Segons com pot ser mai. — Joan Esteve (@joanestevegp) 22 de juliol de 2018



2. Manel Vidal Boix, periodista

Quan posposes 5 minutets l’alarma de fer república. https://t.co/9T6pFpd46B — Manel Vidal Boix (@zuvielzirkus) 22 de juliol de 2018

3. Joan Tardà i Coma, diputat al Congrés (ERC)

No hi ha una via màgica a la independència. Sols la d treballar x un possible acord x exercir l’autodeterminació o la desobediència subsegüent si no és possible. No sabem q ens reserva la història xò una o altra exigeix sumar el nombre d’independentistes i no caure en les presses — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 22 de juliol de 2018



4. Alex Porqueras, educador

Ara ens toca, a tots els catalans, i en una demostració de continuats actes de generositat dels diferents partits polítics de centre, treballar per recuperar el catalanisme polític tan anhelat per molts.

Podem fer-ho! Estem fent-ho! — Alex Porqueras ن (@aporqueras) 22 de juliol de 2018

5. Rosa Mas, tuitaire

La unitat no passa per diluir i unificar, sinó x actuar conseqüentment en els moments clau, prioritzant l'objectiu comú, compromís ferm d país, generositat i lleialtat. La unitat d'acció des d les posicions més diverses garantirà l'exit i marcarà el pas #FemLaRepúblicaCatalana — Rosa Mas #SomRepúbli (@Rosamasfusta) 22 de juliol de 2018

6. Quim Brugué, catedràtic de ciència política a la UAB

El taulell polític català ja no suporta el símil dels escacs. És més aviat com l'"oca": entusiasme quan vas "de puente a puente a tiro porque me pasa la corriente", desencís quan la mala fortuna et fa tornar a la casella de sortida. — Quim Brugué (@QuimBrugue) 22 de juliol de 2018



7. Marta Ribas Frias, diputada al Parlament (CatEnComú)

Per cert, de nou, quan la dreta vol mostrar que és molt de dretes, amenaça els drets de les dones: ahir Casado revifant l'amenaça a la llibertat de decidir sobre el nostre propi cos. #AbortoLibre — Marta Ribas Frias (@martaribasfrias) 22 de juliol de 2018

8. Victòria Avellà, tècnica de salut i emergències en una ONG

Que un personatge com en Casado tengui opcions d’arribar a president significa que donam per fet que hi ha dones que el votaran. I això és el més greu. — Victòria Avellà (@VicAve) 22 de juliol de 2018



9. Melcior Comes, escriptor