"Recuperar les institucions": l'actualitat en 8 tuits

1. Roser Colomé, advocada

El TC suspèn la comissió d la#Generalitat per investigar 1O, i el #Gobierno espanyol no permet q hi hagi President que democràticament vam escollir els catalans i catalanes. Democràcia espanyola al 100% https://t.co/LVTk5REH0W — Roser Co1Omé🎗#JuntsxCat (@roser_colome) 16 de gener de 2018

2. Eva Baró, diputada electa al Parlament (ERC)

El curt termini és determinant, imprescindible resoldre'l de la millor manera possible, x recuperar les Institucions. De llavors en endavant, caldrà tenir les llargues ben enfocades x treballar en tot allò q ajudi a entendre la bondat d la #Republica a qui en dubta. #BonDia pic.twitter.com/l6Xv9hwVUJ — Eva Baró 🎗 (@evabaror) 16 de gener de 2018

3. Rosa Cullell, consellera delegada a Media Capital

Hoy es martes y Puigdemont sigue en Bélgica. Intentando convencernos de que el absurdo es posible. Muchos en Catalunya llaman al realismo para constituir la Mesa y nombrar a un presidente que sea algo más que un holograma. #Catalunya #investidura — rosa cullell (@roscullell) 16 de gener de 2018

4. Àngel Pérez Magrané, consultor

No hi ha ningú imprescindible, però és imprescindie demostrar que el president de la Generaliat no l'ha de triar un jutge del Suprem. — 🎗 Àngel Pérez Magrané (@AngelRAONIA) 16 de gener de 2018

5. Juan Díaz, regidor a Vilassar de Mar (Ciutadans)

Que el reglamento dice que no.

Que la Ley dice que no.

Que el juez del Supremo dice que no.

Que los letrados del Parlament dicen que no.

Que Puigdemont dice que sí



Lo democrático y legítimo es lo que dice Puigdemont, claro. Y así todo. #Matrix — Juan Díaz (@juand_d_) 16 de gener de 2018

6. Roger Mazariegos, politòleg

Els lletrats del Parlament també van rebutjar l'aplicació del 155 i els tres partits que l'han defensat els hi ha importat ben poc. Endavant amb la investidura. — Roger Mazariegos (@RMazariegosR) 16 de gener de 2018

7. Carles Riera, diputat electe al Parlament (CUP)

8. Agustín Martínez, periodista