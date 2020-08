"Més recursos, problema resolt": l'actualitat en 9 tuits

[Si mires aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]

1. Aitana Montaner, periodista i escriptora





2. Álvaro Quirós Jiménez, mestre



No entenc tanta i tanta preocupació per la tornada a l’escola. Els nens i nenes són a anys llum dels adults en responsabilitat i conscienciació envers el coronavirus. Ja ho han demostrat aquest estiu als casals i campus i ho demostraran a partir del dia 14.



3. Ernest Folch, periodista i editor





4. Oriol Anglada, tuitaire



i perquè us deixeu la raó més important?: els nens i nenes han d'anar a l'Escola, han d'aprendre, han de socialitzar. Es vital per al seu creixement. Qui defensa el dret dels nens i nenes a ser educats a l'Escola? Ningú els té en compte, van darrera de tot.



5. Joan Viudès, delegat del C.E. Santanyí





6. Raúl Soriano, politòleg





7. Nel·la Saborit, enginyera civil



Una cosa, el tema del permís retribuït per cura dels infant durant la COVID19 s’hauria de fer extensible a qualsevol malaltia d’un depenent que no pot assistir a l’escola o centre de dia. Ahí està la clau de volta d’entendre les tasques de cura.



8. Núria de Gispert, expresidenta del Parlament



El SEPE és inaudit. Triga en pagar i molts encara no han cobrat i ara anuncia que aquells que han cobrat de més tenen un mes per tornar-los i si no paguen tindran un recàrrec del 20 per cent. Ells segur que han cobrat puntualment. No tenen perdó.