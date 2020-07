Qui és l'espia? L'actualitat en 8 tuits

Clica aquí si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil

Suso de Toro, escriptor

¿La fiscalía y el Supremo ya están investigando qué gobierno espió el teléfono del presidente del parlamento catalán? — Suso De Toro (@SusodeToro1) July 14, 2020

2. Eduard Voltas, editor

Aquest software d’espionatge només el podien comprar estats? Ha sigut Andorra segur. — Eduard Voltas (@eduardvoltas) July 14, 2020

3. Joan Mangues, estudiant de ciències polítiques

La diferència entre tenir la teoria de que l'estat espia telèfons mòbils o saber del cert per investigació de The Guardian que el telèfon de la segona autoritat catalana és atacat amb un software espia, bàsicament és que en el segon cas algú ha de donar explicacions. — Joan Mangues (@jmangues) July 14, 2020

4. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament

Avui dormiré a la presó i demà i passat demà i la setmana entrant i l'altra i moltes altres. No hi ha semillibertat, la llibertat és o no és i nosaltres, els presos i preses, no en tenim. El tercer grau no és llibertat és el compliment de la condemna. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) July 14, 2020

5. Jordi Sevilla Segura, exministre (PSOE)

Las cosas no van a mejor con respecto a la pandemia. Ni en el mundo, ni en España. No hagamos como esos niños q se tapan los ojos y dicen: no estoy! Mirar para otro lado y hacer “como si” ya no hubiera peligro, al virus no le impresiona y le deja el camino abierto. Ojo. — jordi sevilla segura (@sevillajordi) July 14, 2020

6. Berta Barbet, politòloga

La polarización afectiva, no ideológica, es este proceso según el cual, gente que hace dos meses creía que el estado de alarma suponía una limitación de derechos intolerable, hoy cree que es intolerable que no le dejen limitar derechos. Es afectiva, y no ideológica por eso mismo. — Berta Barbet (@bpberta) July 14, 2020

7. Esther Soler, tuitaire

Gent amb mascaretes que fan boles de tantes setmanes que fa que les porten. Quin perill.

Si seuen o passen a prop teu, fuig. — SOLER (@nomagradares) July 14, 2020

8. Alberto Sicilia, doctor en física teòrica i periodista