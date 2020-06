Aïllats dels Estats Units: l'actualitat en 8 tuits

1. Xesco Reverter, corresponsal de TV3 als EUA



Qui havia de dir als nord-americans que un dia no els deixarien viatjar a la Europa que van ajudar a salvar del feixisme i a blindar del comunisme. I que acabarien dins els mateix sac que Rússia, Brasil, Iran, o Índia. Occident s'aïlla literalment dels EUA https://t.co/aq0CNodZIe — Xesco Reverter (@xescoreverter) June 30, 2020



2. David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació a l’Ajuntament de Barcelona



Cap país estarà segur si els altres no ho estan.

Principi de cooperació per seguretat. https://t.co/YvPnB0mCqC — David Llistar (@Superllisti) June 30, 2020



3. Maria Garal, tuitaire



Una coseta...allò de la independència de Catalunya com va? — Maria Garal 💜 (@Marietta170772) June 30, 2020



4. Adrià Rovira, advocat



Una taula de diàleg serveix per parlar, de com va el temps, per exemple. El que busquen, potser, és una taula de negociació, i per negociar, a part de la voluntat de les parts, cal tenir quelcom amb què fer força, si no, es converteix en una taula d'acatament. — Adrià Rovira (@adriaroviraT) June 30, 2020



5. Marta Montagut, investigadora a la URV



Acaba el curs, tanquem actes i la sensació de buit és gran. La previsió per l'any que ve és tan incerta que fa respecte. Re-pensar, aprendre d'errors i encerts, entendre bé la virtualització, posar als alumnes al centre, no perdre el q ens fa bons com a docents...tot un repte! pic.twitter.com/YZSNzDol9W — Marta Montagut (@montitas) June 30, 2020



6. Lucía Taboada, periodista



Lo del teletrabajo y los 37 grados de temperatura no lo habíamos estudiado a fondo. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) June 30, 2020



7. Maria Vila, advocada



Als bolsos d'estiu he trobat tot de potets de gel hidroalcohòlic que comprava per anar a festivals i concerts on maaaai hi havia sabó ni aigua. A veure si aquesta "preocupació" per la higiene perdura i després d'això ens podem rentar les mans com persones civilitzades a tot arreu — Maria Vila (@mvilaredon) June 30, 2020



8. Mònica, tuitaire