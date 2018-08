"Fugim d'interessos partidistes": l'actualitat en 8 tuits

1. Alex Porqueras, educador

Fem del #17A un reconeixement, una memòria, del #AniversariAtemptatsBCN



Fugim de banderes i d’interessos partidistes.

Respecte institucional i solidaritat a les víctimes i les seves famílies



Un punt de trobada d’institucions i persones.

Un moment d’apropament i cordialitat. pic.twitter.com/nQIXQazj60 — EntusiasCAT (@entusiasCAT) 10 d’agost de 2018





2. Núria Tomàs, tuitaire

Si els actes del #17A no s’han de polititzar, els haurien de presidir els que més bona feina van fer. Però no. Perquè els que diuen que no s’ha polititzar ho han polititzat tot. — 🎗Núria Tomàs🎗 (@Nuriatg) 10 d’agost de 2018





3. Eusebi Campdepadrós, secretari primer de la mesa del Parlament

Sr rei i Sr Sanchez, si de debo volen homenatjar les victimes del 17-A no impedeixin una comissio d’investigacio dels atemptats al Congreso, investiguin la vinculacio de l’imam amb el CNI, i sobretot alliberin el conseller Forn i el Major Trapero, caps dels herois d’aquells dies. — Eusebi Campdepadrós #JuntsxCat (@ECampdepadros) 10 d’agost de 2018





4. Mike Pence, vicepresident dels Estats Units

Since day one of our administration, @POTUS has kept his promise to restore America’s proud legacy of leadership in space. Now the time has come to write the next great chapter in the history of our Armed Forces. The time has come to establish the United States #SpaceForce. pic.twitter.com/lve82gr09R — Vice President Mike Pence (@VP) 10 d’agost de 2018

“Des del dia 1 de la nostra administració, el president ha mantingut la promesa de restaurar l’orgull d’Amèrica pel lideratge a l’espai. Ara ha arribat l’hora d’escriure un altre gran capítol en la història de les nostres forces armades. L’hora de les Forces de l’Espai dels EUA”

5. Andrea Junker, dissenyadora

This is a joke right? $8 billion, no healthcare for all, children in cages, homeless on the street, infrastructure needs updating, veterans need assistance, cyber security needs updating, the list goes on, and he wants to spend $8 billion dollars on a Space Force? — Andrea Junker (@Strandjunker) 10 d’agost de 2018

“És un acudit, oi? No hi ha diners per garantir l’assistència mèdica a tothom, tenim nens en gàbies, gent sense sostre al carrer, infraestructures i sistemes de ciberseguretat que s’han d’actualitzar... i Trump vol gastar 8.000 milions de dòlars en unes Forces de l’Espai?”



6. Bill Sienkiewicz, dibuixant de còmics

A Big Wall. The Space Force. Alien Invasions.



Trump is running the country using the same tree-fort game-plan I played with when I was 12. — Bill Sienkiewicz (@sinKEVitch) 9 d’agost de 2018

“Un Gran Mur. Les Forces de l’Espai. Àliens invasors. Trump està dirigint el país utilitzant el mateix pla que seguia jo en els meus jocs, des de la meva cabana dalt d’un arbre, quan tenia 12 anys”



7. Pepe Fernández-Albertos, politòleg

Nuestras calles y ciudades son de las más seguras del mundo pero han decidido que les sale a cuenta sembrar el alarmismo y la desconfianza con tal de ganar un puñado de votos. Qué irresponsabilidad. https://t.co/RT6s8bMXbd — Pepe Fernández-Albertos (@jfalbertos) 10 d’agost de 2018

8. Dolors Boatella, promotora creativa