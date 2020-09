"Solucions personals per evitar solucions polítiques": l'actualitat en 8 tuits

1. Salvador Clarà Pons, regidor d’Amer (JxCat-Junts)



Indult, diuen, pels condemnats.

Solucions personals per evitar solucions polítiques? — Salvador Clarà Pons 🎗️🌐🏳️‍🌈 (@VadorClaraPons) September 23, 2020

2. Xavier Cussó Bordes, estudiant de dret, filosofia, política i economia



Que es normalitzi parlar d’indult és una gran notícia. L’amnistia segueix sent preferible i necessària (sobretot a mig termini), però l’indult dels presos polítics seria una molt bona notícia. — Xavier Cussó Bordes 🎗 (@Xavier_Cusso) September 23, 2020

3. Joan, tuitaire



L'ONU demana l'alliberament de presos a un estat que no compleix.



La UE exigeix complir estàndards democràtics per aportar ajuts.



Ara plantegen un indult.



No és cap gest amb Catalunya, és el compliment d'allò que els imposen.



Ho fan per ells mateixos, no pels catalans. — Joan (@JoanFCat) September 23, 2020

4. Miquel Strubell, editor de programes de TV



Què hi ha més patètic que jutjar un president per no despenjar una pancarta en període electoral? Doncs jutjar un president per segona vegada per no despenjar una pancarta en període no electoral. — Miquel Strubell fill 🎗🌊 (@miquelstrubell) September 23, 2020

5. Queralt, regidora a Sentmenat (CUP)



Farà un any, que em despertava desconcertada. Una onada desmesurada de repressió invadia les cases de les nostres companyes! De matinada!

Portes esbotzades, encanonades, emmanillades, families tancades durant hores a una habitació!

Increïble, però estava passant! #dematinada23s — Queralt (@Kerkas7) September 23, 2020

6. Albert, tuitaire



Reduir contactes a 6 persones i augmentar aforament als teatres, té tot el sentit del món. — Albert🏴‍☠️ (@AlbertVillage) September 23, 2020

7. Sonia Pereda, politòloga



Són aquestes contradiccions les que grinyolen. Com reduir o limitar les reunions a 10 o 6 persones mentre per altra banda s’incrementen les terrasses dels bars a la calçada.



Em queda clar q hi ha dos criteris: el científic i el polític, i no necessàriament en aquest ordre. https://t.co/gz52tJEiPo — 〽️iss S.✨ (@soniapereda) September 23, 2020

8. Gloria Ribas Miquel, infermera



Teatre AMB mascareta, reunions van SENSE mascareta, Aquí rau la diferència — Gloria Ribas Miquel (@ribasmiquelg) September 23, 2020