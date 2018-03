"Estratègia compartida o no ens en sortirem": l'actualitat en 9 tuits

1. Jaume Albaigès, consultor en TIC i ONGs

Tothom té raons per queixar-se d'allò que han fet els altres en un o altre moment però si no actuem amb generositat i amb estratègia compartida no ens en sortirem. #investidura #InvestiduraTV3 — Jaume Albaigès 🎗️ (@jaume_albaiges) 22 de març de 2018

2. Joan Queralt, jurista

Gràcies a la CUP, perdura el 155 i no som ni comunitat autònoma: som com una mena de protectorat. No és cap camí a cap república. Com pitjor, millor, és un instrument de construcció de res: juga a favor de l'status quo — Joan Queralt (@JoanQueralt) 22 de març de 2018

3. Lluc Salellas i Vilar, regidor a l’Ajuntament de Girona (CUP)

Si hi ha acord el mèrit és sempre d'uns i si hi ha desacord la crítica és sempre a uns altres. Així s'ha relatat la política catalana en l'últim cicle. Una llàstima. Poca honestedat. Com de necessària és una nova cultura política a les institucions. El carrer sempre va per davant — lluc salellas i vilar (@llsalellasvilar) 22 de març de 2018

4. Mònica Sabata, directora de la Càtedra Josep Termes

Comencen a mancar les paraules i les úniques que venen al cap són massa grosses! — Mònica Sabata (@MonicaSabata) 22 de març de 2018

5. Laura Iglesias, llicenciada en filologia i gestora cultural

Si es vol fer bé es presenta un candidat i un programa consensuat amb els tres grups la resta és #teatre i #hosaben — laura iglesias.REP✊ (@lauratrafach) 22 de març de 2018

6. Francesc Vilallonga, professor de comunicació de la URL

Es pot criticar a la CUP per moltes coses, però ningú li podrà retreure la seva coherència política absoluta. — Francesc Vilallonga (@vilallongapac) 22 de març de 2018

7. Marc Arza, regidor de l’Ajuntament de Reus (PDECat)

Potser la CUP hi posa la coherència però de moment són els altres que hi posen el presos. — Marc Arza (@marcarza) 22 de març de 2018

8. Montse Forga, advocada

.. als q heu començat amb el #PressingCUP una coseta:



El dia 30/1/18 hi havia 38 diputats disposats a investir @KRLS Puigdemont (q és el q havíem votat la majoria) si tots haguessin estat a l’alçada ara no estaríem en aquesta (trista) circumstància. #InvestiduraTV3 #desvestidura — montse forga (@montseforga) 22 de març de 2018

9. Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania