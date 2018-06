"El Borbó no ha de condicionar res": l'actualitat en 8 tuits

1. Joan Solé Giménez, periodista



Anar a Tarragona és un encert. Una cosa és plantar Felip VI i l'altra plantar la ciutat. Regalar la representativitat al rei és un error garrafal. No convidar-lo als actes de la Generalitat i no assitir als actes de la monarquia és la manera. El Borbó no ha de condicionar res. — Joan Solé Giménez (@JoanSole_) 22 de juny de 2018

2. Pep Riera Font, diputat al Parlament (JxCat)



Som un país en què hi ha més pressió política i mediàtica perquè el MHP @QuimTorraiPla rebi el rei Felip VI a Tarragona que perquè el monarca no trepitgi Catalunya si abans no s’ha disculpat per haver avalat la violència l’1-O. Pensem-hi. — Pep Riera Font 🎗 (@PepRieraFont) 22 de juny de 2018

3. Joana Casals, periodista



Diu el refranyer Ñ: “ No hay mayor desprecio que no hacer aprecio”. I avui em sembla molt actual. — joanacasals🎗 (@joanacasals) 22 de juny de 2018

4. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE al Parlament Europeu



Doncs a mi, com a concepte, “Jocs del Mediterrani’ m’agrada molt. Tan de bo es pogués fer molta més diplomàcia esportiva que ajudés a apropar les dues ribes del nostre mar a través de les cultures, la solidaritat, la cooperació i, sobretot, la gent. — Elisabet Nebreda🎗 (@elinebreda) 22 de juny de 2018

5. Ana Requena Aguilar, periodista



Dice el auto de libertad de #LaManada que la repercusión y presión social del caso hace imposible que reincidan. Quieren decir: mujeres, conocéis sus caras, no se os ocurra ir con ellos. Es decir, otra vez el mensaje de que somos nosotras las que tenemos que protegernos — Ana Requena Aguilar (@RequenaAguilar) 22 de juny de 2018

6. Montse Bassa, germana de Dolors Bassa



He dormit molt malament pensant que la @dolorsbassac haurà vist com els de la Manada corren pel carrer. Fa plorar aquesta merda de justícia — montse bassa (@BassaMontse) 22 de juny de 2018

7. Joan Roura, periodista



Amb declaracions com les de Salvini insultant gitanos i migrants; governs com els de Budapest, Varsòvia, Viena, Praga... Europa no gira a la dreta. Diguem-ho clar: és el feixisme que torna a campar pel continent. — joan roura (@joanrourav) 22 de juny de 2018

8. Eduard Suàrez, regidor d’Educació de Molins de Rei (ERC)