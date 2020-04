"Menys testosterona i més tests": l'actualitat en 8 tuits

1. Xavier Godàs Pérez, sociòleg, consultor i professor d’Esade

La prorroga de l'alarma ha de contemplar mesures pautades d'oxigenació social. Són una necessitat i no cap privilegi ni un plantejament egoïsta. Decidiu-les políticament i treballeu-les tècnicament. Estic segur que la població mantindrà la cooperació #Covid_19

2. Miguel Sebastián, economista i exministre (PSOE)

Muchos dicen, con razón, que el Gobierno actuó tarde. Pero algunos (pocos) de esos mismos dicen las medidas actuales son “muy duras”. Me recuerda a Woody Allen sobre ese restaurante malo: “la comida es horrible y las raciones muy pequeñas”.... #QuedateEnCasa

3. Carlos Clavijo, escriptor i guionista

4. Sandra Pérez García, experta en comunicació política

5. Pau Comes, tuitaire

Per sortir-nos-en, ens calen menys "rojigualdas" i més mascaretes; menys testosterona i més tests.

6. Núria, tuitaire

Que amb el que es paga per cada avi de mensualitat a una residència, n’hi hagi algunes que no tinguin uns mínims de tot, em sembla molt vergonyós. Les residències, les més oblidades i deixades del sistema, sense controls exhaustius del que s’hi fa i com es fa.