"#VivelEuropeLibre": l'actualitat en 7 tuits

1. Benoît Hamon, exministre francès d’Educació i líder del moviment Generacions

Je sors du parloir où j'ai rencontré @raulromeva @jcuixart et @junqueras élus ou associatifs catalans emprisonnés pour avoir organisé des manifestations violentes? Pris les armes? Non. Pour avoir organisé un vote démocratique. Défendons nos libertés en Europe. #VivelEuropeLibre pic.twitter.com/iVwRPTQXNW

“Surto de parlar amb Raül Romeva, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras, que estan empresonats... ¿per haver organitzat manifestacions violentes?, ¿per haver pres les armes? No. Per haver organitzar una votació democràtica. Defensem les nostres llibertats a Europa. #VivelEuropeLibre

2. Guillermo Giralda, expert en relacions internacionals

“@benoithamon La solució al que està passant a Catalunya ha de ser política. Però això no impedeix que qualsevol que vagi contra un ordre constitucional democràtic sigui demandat, sigui a Espanya, a França o en qualsevol altre lloc”

3. Toni Bennàssar, advocat, doctor en dret públic

A EspaÑa hi ha presos polítics i exiliats per intentar aplicar el programa electoral amb què s'havien guanyat les eleccions; s'ha prohibit un color; determinades paraules estan prohibides a la TV; i les cloaques de l'Estat espien polítics i subornen periodistes: #democràcia ?

4. Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural

L'advocacia de l'Estat, controlada pel govern del PSOE, va instar a imputar votants. A la fiscalia li ha faltat temps per seguir criminalitzant els drets. No busquen cap solució política, només els mou la venjança. https://t.co/gq6rtGzB4d

5. Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat

He representat @bcn_ajuntament a la Taula de diàleg de partits i entitats contra el racisme impulsada pel @govern. Celebrem l'acord assolit, encara que insuficient, per totes les forces parlamentàries, per un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia pic.twitter.com/epAYV04VJq