El programa de la FOEG per acostar l’empresa a les escoles arriba a 600 alumnes més

La patronal FOEG, conjuntament amb Acció de la Generalitat,impulsa per segon any consecutiu el programa per acostar la tasca empresarial a més de 600 alumnes de sisè de primària d’una vintena d’escoles de les comarques gironines. El projecte compta també amb la col·laboració del departament d’Ensenyament.

Després de l’èxit que va tenir el curs passat la iniciativa, aquest any hi ha hagut nombroses peticions d’escoles que hi volien participar. El programa s’ha plantejat en aquesta segona edició anar més enllà. Per això s’ha decidit incorporar una nova fase per tal que els alumnes puguin desenvolupar projectes empresarials. En aquesta nova fase, que es du a terme conjuntament amb la Diputació de Girona, hi participaran alumnes de sisè de primària de les 7 escoles que s’han seleccionat d’entre la vintena que hi van participar l’any passat.

Aquesta iniciativa, pionera en les seves característiques a Catalunya, ha arrencat aquest dijous de nou amb la visita d’ una vintena d’alumnes de l’escola Juncadella, de la Cellera de Ter, a l’empresa MITSA, de Tortellà. Divendres continuarà amb una altra visita d’alumnes de l’ escola Mare de Déu dels Socors, d’Hostalric, a Garatge Plana, de Fornells de la Selva.