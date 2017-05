Antoni Llena entra als fons del MoMA

“La meva intenció era no fer gens d’enrenou”, afirma Antoni Llena després que s’hagi fet públic que el MoMA ha adquirit una selecció de peces de diversos moments de la seva trajectòria: cinc escultures dissecades de l’any 1968, una obra feta amb papers retallats datada l’any 1986 i 109 dibuixos de la sèrie SOS. Senyals de fum des d’un subsol, una part dels quals es van poder veure en una exposició homònima a la Tecla Sala el 2011. Els primers contactes entre el museu i l’artista es van produir fa set anys arran del projecte d’una exposició col·lectiva de dibuixos que va quedar al calaix. Al desembre van demanar una selecció de peces a la seva galeria (la barcelonina A34) per estudiar-les i a finals de març van rebre la confirmació de la compra, que va ser aprovada de manera unànime pel comitè de dibuixos i gravats.

“Ha sigut una carambola. No saps per què entres en un circuit que mai t’havies imaginat”, diu. Antoni Llena parla d’aquesta venda amb distància, com si no es volgués distreure ni un segon del seu camí i del compromís amb la seva obra, que sovint traspua una forta càrrega espiritual. Precisament la humilitat que impregna les seves obres és un dels trets que les fan úniques, i com que tenen un caràcter tan personal els responsables del MoMA no les han deixat passar de llarg. “En l’època de l’art conceptual feia una obra que no hi encaixava -subratlla-. No m’he preocupat mai de seguir modes ni tendències. He treballat així tota la vida, he anat al meu aire. I tampoc no m’he preocupat mai de construir una carrera”, conclou.