Cos, gènere i ‘performance’ es creuen al cicle ‘TRANSaccions’

El Mercat de les Flors aborda una de les qüestions identitàries més en voga en l’art contemporani actual a Europa: el gènere i el cos en la societat. En el nou cicle TRANSaccions reuneix al llarg de les pròximes quatre setmanes deu espectacles d’artistes que tenen llargues trajectòries però que gaudeixen de poques oportunitats de mostrar la seva feina als escenaris barcelonins. “Són obres que no són noves però són necessàries”, afirma el programador Marc Olivé. El Mercat vol donar-los visibilitat i per això les ha englobat sota un mateix paraigua. TRANSaccions es pot descriure en tres eixos: cos, gènere i performance. Els artistes també comparteixen l’ús d’un llenguatge híbrid i molt contemporani.

Les funcions es repartiran entre la Sala Hiroshima -el teatre del Poble-sec que està seguint aquesta línia de programació- i el Mercat de les Flors. Els primers acullen tres performers : el radical Ivo Dimchev, que trenca la quarta paret; la barcelonina Sònia Gómez, i Trajal Harrell, que mescla el voguing del Harlem queer dels 60 amb la dansa postmoderna. La versió XL d’aquesta proposta és (M)imosa, on quatre intèrprets exploren el gènere, la nit, l’artificialitat, els rols. Aquest treball l’acollirà el Mercat, on també hi haurà noms reconeguts com La Ribot, que presenta vuit Peces distingides que formen part del seu treball sobre el cos i la memòria; Jonathan Burrows & Matteo Fargion presenten tres peces, i El Conde de Torrefiel mostrarà la seva visió de la crisi econòmica amb Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke.