El violí de Daniel Hope, protagonista del cicle BCN Clàssics

El director titular de l’Orquestra de Cadaqués, Jaime Martín, no dissimula l’entusiasme quan parla de Daniel Hope. “Som amics. Ens vam conèixer fent música de cambra quan jo tocava la flauta”, explica Martín. “És el millor flautista del món -replica el violinista britànic-. Vam tocar plegats moltes vegades, però recordo sobretot el seu solo al Preludi a la migdiada d’un faune de Debussy”. L’un i l’altre es dediquen més floretes, i aquesta admiració mútua probablement es notarà en la gira que passa avui pel Palau de la Música, dins del cicle BCN Clàssics, i dissabte per l’Auditori Enric Granados de Lleida, en què Hope serà el solista en el Concert per a violí i orquestra núm. 1 de Bruch. “És la primera vegada que dirigiré el Daniel”, recorda Martín.

Per a Hope, que actualment és el director musical de la Zurich Chamber Orchestra, el concert de Bruch no té secrets. L’ha interpretat moltes vegades, també al costat del seu gran mestre Yehudi Menuhin. “Ell dirigia i jo tocava, i d’ell vaig aprendre que no has de tocar el violí, sinó oblidar-te que estàs tocant i viure el concert, formar part del concert”, explica Hope, que l’any passat va publicar un disc d’homenatge “molt personal” a Menuhin amb obres associades a la seva manera d’interpretar.

El programa d’aquesta gira de l’Orquestra de Cadaqués es completa amb la Simfonia núm. 7 de Beethoven i amb dues obres de Ferran Sor que s’han tocat poc: les obertures de l’òpera Telemaco nell’isola di Calipso i de la Cantata alla Duchessa d’Albufera. “Una és la primera obra orquestral de Sor, que la va compondre quan només tenia 19 anys”, recorda Martín.