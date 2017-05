Woody Allen tocarà al Festival de Cap Roig

Woody Allen serà una de les principals estrelles del Festival de Cap Roig, tal i com ha avançat el programa ‘El món a RAC1’. El cineasta i la seva New Orleans Jazz Band tocaran el proper 8 de juliol a Calella de Palafrugell (Girona).

No és la primera vegada que el festival empordanès anuncia una actuació del famós cineasta. El 2005, Allen havia d’actuar amb la seva banda però el concert es va haver de cancel·lar perquè aquest va decidir aplaçar la seva gira europea.

Allen toca el clarinet per passió, però sobretot com a hobby. El desembre del 2014 va actuar amb la seva banda de jazz en el concert inaugural del Suite Festival al Liceu. Al cineasta el fascina el jazz des de petit. Va començar tocant el violí però aviat es va decantar pel clarinet. En més d'una ocasió ha dit que li agradaria envellir tocant jazz però que no té prou talent per guanyar-s'hi la vida.