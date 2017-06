260x366 Els artistes emergents conquereixen la Fira Mediterrània de Manresa Els artistes emergents conquereixen la Fira Mediterrània de Manresa

Després de 19 edicions, la Fira Mediterrània de Manresa vol viure la joventut amb plenitud. Per això deixa enrere la figura de l’artista consagrat com a cap de cartell i cedeix l’espectacle inaugural a una quarantena d’artistes emergents que estan transformant la música d’arrel. Entre els protagonistes d’aquest concert, que tindrà lloc el 5 d’octubre al Teatre Kursaal, hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Judit Neddermann, Joana Gomila, el duet de gralla i acordió Criatures, el multiinstrumentista Manu Sabaté i el grup de folk Riu. Serà una actuació única que centrarà una de les línies mestres de la mostra: la voluntat de ser un aparador de futur.

El patrimoni, la innovació i la mediterrània configuren les altres tres potes de la 20a edició de la fira, que se celebrarà del 5 al 8 d’octubre. En l’àmbit patrimonial, la mostra acollirà una adaptació d’ El llibre vermell de Montserrat a càrrec de l’ensemble Magister Petrus, l’Esbart Dansaire de Rubí i el cor de cambra Francesc Valls. L’espectacle parteix del manuscrit del 1399, on hi ha cançons i danses, i per primera vegada s’hi incloïen indicacions coreogràfiques. El muntatge es basa en les descobertes del pare Gregori Estrada, que va ser qui va connectar aquestes acotacions amb la cultura popular. Serà la primera vegada que una proposta de la fira té lloc a l’abadia de Montserrat.

La innovació arribarà a la mostra de la mà d’ A vore, el laboratori de creació que el 2015 va unir improvisadors contemporanis i artistes tradicionals. D’aquella fusió escènica, coproduïda pel Mercat de les Flors i L’Auditori de Barcelona, n’ha sorgit un espectacle dirigit per la coreògrafa Sònia Gómez i l’artista visual Ramon Balagué que s’aproxima al món de la jota de l’Ebre. La fira tancarà amb una performance inspirada en la Mediterrània, el gran marc de referència de la programació. Titulat Mar de foc, aquest muntatge anirà a càrrec de l’artista plàstic Txema Rico, que posarà la mirada en la crisi humanitària dels refugiats amb un projecte col·lectiu. Ho farà amb l’elaboració d’una gran falla en forma de vaixell de paper que es plantarà a la plaça Major de Manresa. Aquests quatre grans eixos “defineixen la trajectòria de la mostra en el seu 20è aniversari” i, alhora, fan d’altaveu “de quatre projectes artístics singulars”, destaca el director de la fira, David Ibáñez.

Artistes a la recerca de les arrels

La programació també posarà el focus en projectes de tres artistes que treballen a la recerca de les seves arrels. D’una banda, Maika Makovski encapçalarà un concert on fusionarà els seus orígens andalusos i macedonis acompanyada de músics tradicionals de diferents punts de la Mediterrània. Mazoni actuarà colze a colze amb el grup turc Istanbul Street Ensemble, amb el qual va protagonitzar el documental de TV3 Per primer cop. I el coreògraf Roberto Olivan s’ajuntarà amb el músic electrònic belga Laurent Laforge i el trio occità Cocanha.

La Fira Mediterrània també serà l’escenari de tres veus femenines. La cantant portuguesa Mísia hi presentarà Para Amália ; Rocío Márquez unirà flamenc i música barroca amb l’intèrpret de viola de gamba Fahmi Alqhai, i Amparo Sánchez tornarà amb Amparanoia per celebrar els 20 anys del disc El poder de Machín. En el camp del circ la fira ha convidat el Groupe Acrobatique de Tanger, el funambulisme del Cirque Rouages i l’espectacle de carrer que ha guanyat l’últim premi Max, Mulïer, de Maduixa Teatre. També repescaran Renard i el llibre de les bèsties del Teatre Lliure i convidaran tres pallassos de luxe: Toti Toronell amb Pere Hosta, i Marcel Tomàs de Cascai Teatre.