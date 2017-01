Quant contamina el teu cotxe? Escriu la matrícula i comprova-ho

L' ARA publica aquest diumenge un dossier especial sobre la contaminació de l'aire. Els principals experts en la matèria expliquen els efectes sobre la salut en ciutats com Barcelona, on el trànsit és des de fa anys un greu problema. Les mesures que impulsa el govern de Colau i el conjunt de l'àrea metropolitana centraran una part important del dossier. Un mapa interactiu permetrà veure el nivell d'exposició a la contaminació de Barcelona, carrer per carrer.

Abans d'acabar l'any, Barcelona i Madrid impediran l’entrada als vehicles més contaminants en dies en què es dispari la concentració de partícules i diòxid de nitrogen. A Barcelona, la mesura serà permanent el 2020. Per poder-ho fer, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha classificat el parc de vehicles en funció del seu potencial contaminant. Des de fa unes setmanes, els propietaris dels vehicles estan rebent a casa l’etiqueta identificativa corresponent de color blau, verd o groc. Enganxar l'etiqueta al vehicle no serà obligatori, perquè la comprovació es farà a través de lectors de matrícules.

Les 5 classificacions ambientals

Zero emissions (etiqueta blava)

Vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicle elèctric d’autonomia estesa (REEV), vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 km o vehicles de pila combustible.

ECO (etiqueta verda i blava)

Vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural (GNC i GNL) o gas natural liquat de petroli (GLP).

C (etiqueta verda)

Turismes i furgonetes lleugeres matriculades a partir del gener del 2006 i dièsel a partir del 2014. Vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies, tant de gasolina com de dièsel, matriculats a partir del 2014. Els de gasolina han de complir la norma Euro 4,5 i 6, i en dièsel, l’Euro 6.

B (etiqueta groga)

Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir del gener del 2000 i de dièsel a partir del gener del 2006. Vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies tant de gasolina com de dièsel matriculats a partir del 2005.

Sense distintiu: vehicle contaminant.

Tots els vehicles que no compleixen els requisits ambientals no rebran cap etiqueta de la DGT. La previsió és que aquests vehicles no puguin accedir a les zones de baixa emissió de Madrid i Barcelona els dies de més contaminació. A Barcelona, aquesta àrea és la que queda a l’interior de les rondes de Dalt i Litoral. L’objectiu és que la prohibició sigui permanent a partir del 2020.

Uns 3,1 milions de vehicles matriculats a Catalunya (58,7%) no tenen etiqueta perquè contaminen massa. Aproximadament, 2,2 milions pertanyen a la demarcació de Barcelona, 570.000 a la ciutat de Barcelona. Diversos ajuntaments estudien altres mesures per penalitzar els cotxes més contaminants, com fer pagar més a l' àrea blava o un impost de circulació més alt.

31 milions de matrícules

La informació de l'eina de cerca desenvolupada per l'Ara.cat inclosa en aquesta pàgina prové de les dades obertes de la DGT: hi ha classificats 26,3 milions de vehicles del parc espanyol. Queden pendents de classificar 4,8 milions de vehicles. Fins ara s'han enviat a casa 2,5 milions d'etiquetes als titulars dels vehicles amb les categories C i B de Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla i València.