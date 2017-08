“La Rambla és de tota la gent del món”

“Només podem expressar la nostra profunda simpatia per tots els ciutadans innocents que han mort a mans del terrorisme. Totes les grans ciutats estan en alerta constant, però nosaltres estarem al costat de Barcelona i de qualsevol altra ciutat que sigui atacada. T’estimem, Barcelona, i els nostres pensaments són amb tu”, escriuen Maria i Alistair Clarke des de Londres al llibre de condol digital que l’Ajuntament de Barcelona va obrir diumenge perquè totes les persones que ho vulgin puguin escriure missatges per a les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. Al tancament d’aquesta edició, quatre dies després d’haver-se obert, aquest espai digital ja ha rebut 26.457 missatges.

És la segona vegada que l’Ajuntament habilita un espai digital d’aquestes característiques, obert a tota la ciutadania i habilitat en quatre llengües: català, castellà, anglès i francès. La primera vegada va ser durant els atemptats de l’11-M a Madrid. Aquesta vegada l’ocasió també ho requeria, després que centenars de ciutadans es van bolcar a donar el condol als llibres situats al Saló de Cent de l’Ajuntament; llargues cues per deixar missatges que expressen dolor, solidaritat i convivència. Amb el format digital, ara arriben d’arreu del món. “No al terrorisme i visca la pau”, va deixar escrit en majúscules -com si cridés- Papa Ibnou Ndiaye des de Dakar (Senegal). O des de Heidelberg (Alemanya), Clemens Bellut exalta Barcelona com una ciutat integradora: “Barcelona és el projecte europeu fet realitat, perquè hi caben llengües, religions, cultures. N’hem d’aprendre molt de Barcelona i els catalans. Uniu-vos amb tristesa i alegria”. Les desenes de missatges de tot arreu demostren com la ciutat és un símbol d’espai obert i divers: “La Rambla és de la gent, de tota la gent del món”, assegura Neus Torrent des de Ciutadella de Menorca.

La majoria de missatges, però, arriben de més a prop, de Catalunya i Barcelona, en record de les víctimes, en reconeixement de l’actuació dels cossos policials i a favor de la Rambla com un espai de pau. “Res ni ningú podrà robar-nos la Rambla, un espai de llibertat i creativitat, de flors, per passejar, mirar i badar, on hi ha totes les cultures de la terra en un sol carrer”, defensava en aquest espai digital Mònica Valero des de Barcelona. I, també des de la ciutat, “Mai més, sisplau”, escriu Juan José Cucala.

Els comentaris es publiquen a la web municipal. L’Ajuntament, però, primer filtra aquells missatges que poden incitar a l’odi o vulnerar els drets humans.