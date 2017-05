Seguretat

Per no confondre les capses, hi escriu la patologia per a la qual li han receptat. “S’ha de ser molt organitzat per prendre tants medicaments, però ja hi estic acostumat. M’ho prenc amb filosofia”. “Diferenciar les pastilles, les diferencio totes, i quan tinc un dubte agafo la recepta electrònica i comprovo el que m’ha posat el metge. Em dona tranquil·litat confiar en els metges”.

Medicaments que pren

Consumeix 14 medicaments diaris, una xifra que ascendeix fins a 18 si compta també els de consum quinzenal. La medicació és per tractar la insuficiència cardíaca que pateix, a més de problemes de tiroides, fibril·lació ventricular, diabetis -diagnosticada fa 17 anys- i problemes de pròstata. A més a més, fa quatre anys que fa diàlisi. “En el moment que em vaig jubilar va ser com un càstig i van començar la diabetis i els problemes renals. I també vaig perdre la visió d’un ull”, recorda.

Activitats

Aquest funcionari jubilat de la Diputació de Barcelona ha procurat sempre mantenir-se actiu. Això explica el seu bon estat malgrat el cúmul de malalties. És voluntari de la Fatec i imparteix tallers de memòria en casals de gent gran.

Efectes secundaris

No ha patit mai efectes adversos fruit de la medicació. “Però prenc omeprazole”, diu. A més, amb la recepta electrònica se sent segur, ja que els metges poden veure els altres medicaments que pren. “I si llegim els prospectes, hi ha contraindicacions per a tot”. Per si de cas, sempre pren la medicació amb el menjar. “La tolero bé, i mira que fa anys que en prenc!”

Organització

Té un sistema propi d’organització que li funciona tan bé que el recomana en tots els tallers de memòria que imparteix a gent gran. Té un sobre per a cada medicament, en el qual apunta amb un sistema numèric si s’ha de prendre el fàrmac al matí, al migdia o a la nit. Per exemple, si unes pastilles les ha de prendre al matí i a la nit, Sánchez escriu 1-0-1 en el sobre. I cada nit, abans d’anar a dormir, extreu la medicació pertinent de cada sobre i la col·loca en pastillers per a l’endemà.

Preu

Troba bé pagar en funció dels ingressos. Al mes es gasta de mitjana uns 8 o 9 euros en fàrmacs. “No és excessiu”, admet. Només hi ha un medicament que fa pujar la factura farmacèutica, que costa uns 200 euros, dels quals ell en paga quatre.