Les autoritats viuen en segon pla el rebuig de Barcelona al terror

“Només hi havia una capçalera”. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i també l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van lloar ahir el paper dels “protagonistes” anònims que fa deu dies van fer front als atemptats que van sacsejar Barcelona, Cambrils i tot Catalunya. “Motius de seguretat” els van impedir barrejar-se entre els policies, el personal d’emergències, els bombers, els taxistes, els comerciants i els ciutadans anònims que ahir van ser homenatjats als carrers de Barcelona. Les autoritats polítiques van acceptar un paper secundari en la manifestació i només les xiulades d’una part dels manifestants van desviar ahir el focus principal d’atenció.

“La ciutat necessita donar-vos les gràcies, igual que la resta del país”, va afirmar l’alcaldessa de la capital catalana quan es va dirigir a les persones de la capçalera minuts abans de l’inici de la manifestació. Puigdemont va afegir que la “ferida” que es va obrir el 17 d’agost perdurarà en la societat, “però també ho farà l’agraïment” cap a tots els ciutadans i servidors públics que es van mobilitzar des del minut zero.

Ahir a Barcelona es va rebutjar la violència, es van exaltar la pau i la convivència i es va destacar la importància de la unitat contra el terrorisme. Ho va fer el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, quan va afirmar que “la unitat és la força contra aquesta xacra”. “Sabem qui és l’enemic, i són els terroristes”, va afegir el president de la Generalitat.

Pau, llibertat i democràcia

En acabar, i quan El cant dels ocells ja havia ressonat a la plaça Catalunya, alguns polítics van voler incidir en el missatge d’unitat contra el terror a través dels mitjans de comunicació. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va celebrar que Catalunya “hagi tornat a demostrar que quan surt al carrer ho sap fer bé i per causes justes”. De la seva banda, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va destacar que “Barcelona, Catalunya i la bona gent del món han demostrat el seu rebuig a la violència i al terrorisme i el seu amor per la llibertat i la democràcia”. En la mateixa línia, el portaveu del Govern i conseller de la Presidència, Jordi Turull, va subratllar que “la gent ha demostrat al món que Catalunya vol viure en llibertat i en pau”.

A les autoritats barcelonines i catalanes se’ls van sumar les espanyoles. Pràcticament tots els ministres i presidents autonòmics hi van assistir. El president espanyol, Mariano Rajoy, va tuitejar: “A Barcelona, per les víctimes i per la llibertat”, que acompanyava del hashtag #NoTincPor. També el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que ja va participar en la mobilització de divendres a Cambrils, va fer servir les xarxes socials per garantir que els socialistes estaran “sempre en defensa de la pau, la llibertat i la convivència”. Per la seva banda, la presidenta d’Andalusia, Susana Díaz, es va emocionar amb els versos de Lorca sobre les Rambles que van tancar la manifestació.

Puigdemont i Colau van agrair la participació en les mobilitzacions dels últims dies als familiars de les víctimes. I ahir també es van manifestar alguns familiars dels terroristes. A Ripoll, els veïns es van solidaritzar amb les víctimes i, entre ells, Hafida Oukabir, germana d’un dels terroristes abatuts a Cambrils i d’un dels detinguts. Al seu costat, Salh el Karib, propietari del locutori de Ripoll, a qui l’Audiència Nacional va posar en llibertat aquesta setmana.

Contra la hipocresia

Tot i el missatge d’unitat contra el terror, la xiulada al rei va trobar comprensió en part de la classe política. El líder de Podem, Pablo Iglesias, va denunciar els negocis de l’Estat amb l’Aràbia Saudita i celebrava que la gent s’hi hagués expressat en contra. Els presidents d’Òmnium Cultural i de l’ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, van criticar la “hipocresia” del rei i del govern espanyol en manifestar-se contra el terrorisme mentre “negocien amb dictadors i venen armes per perpetuar la guerra al món”, segons va dir Cuixart. En l’altre extrem se situava el president de Cs, Albert Rivera, que lamentava que hi hagués “gent maleducada” que xiulés, tot i que remarcava que “no representen la majoria de barcelonins, ni de catalans ni d’espanyols”. En un comunicat, Societat Civil Catalana també va lamentar “les esbroncades” al monarca.