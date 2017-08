El rei confirma que anirà a la manifestació de demà

A la manifestació de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils hi assistirà el rei Felip, segons van confirmar ahir a la nit fonts de la Zarzuela a Europa Press. La presència del monarca espanyol era una incògnita per a l’Ajuntament de Barcelona hores abans: “Si vinguessin ens haurien avisat i la casa reial no acostuma a improvisar”, argumentava l’alcaldessa Ada Colau en una entrevista a BTV ahir al migdia.

Colau va confirmar que la manifestació no tindrà parlaments institucionals i va assegurar que les autoritats “no seran protagonistes ni de la manifestació ni de l’acte”. La marxa, que començarà als Jardinets de Gràcia -a passeig de Gràcia amb Diagonal- a les 6 de la tarda i arribarà fins a la plaça Catalunya, serà “breu i simbòlica”, va dir l’alcaldessa. La capçalera estarà situada a l’altura de passeig de Gràcia amb la pancarta que portarà per lema “No tinc por” en lletres vermelles i la i amb un crespó negre en senyal de dol. Al costat de la pancarta s’hi situaran els representats dels Mossos d’Esquadra, els serveis d’emergència i els col·lectius ciutadans que van actuar en el primer moment de l’atemptat de la Rambla. Més enrere hi haurà els representants de les institucions: el rei, els membres del govern català, l’executiu espanyol i els alcaldes dels municipis afectats.

Pel que fa als membres del govern espanyol, arribaran a Barcelona amb un avió llogat expressament per a l’ocasió. L’avió traslladarà les autoritats des de Madrid i hi viatjaran Mariano Rajoy, diversos ministres i membres del govern, com la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, presidents de comunitats autònomes i altres líders polítics i sindicals.

Crítica d’entitats a l’Estat

Més d’un centenar d’entitats socials van acusar ahir el govern i la monarquia espanyola de “promoure guerres”. Segons va explicar l’ACN, diverses organitzacions que participaran en la manifestació de dissabte a Barcelona en contra dels atemptats jihadistes faran públic aquest matí un manifest per criticar la hipocresia de les dues institucions espanyoles, perquè, d’una banda, condemnen el terrorisme i, de l’altra, “alimenten conflictes bèl·lics a través del comerç d’armes en països com l’Aràbia Saudita”. A més, també lamenten les polítiques “repressives i antiterroristes que fomenten l’espiral de violència” que impulsa el govern central.

Aquest manifest, que signaran més de 130 organitzacions, exigeix que els governs compleixin els tractats en contra del comerç d’armes i que trenquin els acords amb governs “opacs i autoritaris”. Els signants també afegeixen que seran al carrer per agrair la resposta solidària de la ciutadania, però demanen no oblidar les altres víctimes d’arreu que pateixen cada dia la mateixa violència. Es refereixen, per exemple, als habitants de Síria. La crítica de les entitats és compartida per la CUP, que va rebutjar fa uns dies ocupar un lloc a la capçalera de la manifestació amb les autoritats i la monarquia, a qui va retreure la “hipocresia”.