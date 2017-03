Colau ‘deixa’ la Hisenda estatal i firma avui amb la catalana

L’Ajuntament de Barcelona abandona els serveis de la Hisenda espanyola i, des ara, contracta l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) perquè li faci l’anomenada recaptació executiva, és a dir, la persecució d’impostos impagats. Segons ha pogut saber l’ARA, la signatura es farà avui mateix a l’Ajuntament de Barcelona.

En els últims temps l’ATC ha anat desplegant cada cop més funcions dins del marc que la legalitat autonòmica li permet. Ara fa un any, per exemple, va començar a fer la recaptació executiva dels impostos de la Generalitat -com el de successions i el de patrimoni-, fet que va permetre a l’administració catalana estalviar-se els 10 milions anuals que fins aleshores pagava a la Hisenda espanyola per aquesta tasca. Des de llavors l’ATC ha anat firmant convenis amb diputacions i ajuntaments per assumir també la recaptació executiva d’aquestes administracions oferint-los un contracte en millors condicions que el que tenien amb l’Agència Tributària de l’Estat.

La incorporació de l’Ajuntament de Barcelona entre aquests nous clients, però, suposa un salt endavant per a l’ATC, ja que és l’administració més gran (per dimensió i per simbolisme) que ha decidit canviar de costat. El consistori aportarà aproximadament mig milió de casos de deute que haurà de gestionar l’ATC i, per tant, serà una entrada de volum important.

Contracte de 480.000 euros

La signatura s’ha mantingut en un deliberat perfil baix i, de fet, no s’ha comunicat públicament ni hi seran presents les primeres figures polítiques de les dues administracions. La Generalitat ja havia anticipat que la signatura amb l’Ajuntament de Barcelona es podria produir l’estiu passat, però la decisió s’ha anat posposant fins ara. Les persones que firmaran aquest traspàs seran la directora general de Tributs de la Generalitat, Marta Espasa, i la gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, Teresa Ribes, que curiosament va treballar per a l’ATC fins al setembre. El valor del contracte és de 480.000 euros.

En l’últim any el departament d’Economia i Hisenda s’ha bolcat a ampliar les funcions de l’ATC, sobretot assumint la recaptació executiva d’administracions i empreses públiques com el Servei Català de Trànsit, que genera un volum important de feina per les multes que imposa, i que l’ATC ara s’encarrega de perseguir.

L’esperança de la Generalitat és que acords com el que avui es firmarà amb Barcelona es vagin escampant a la resta de grans consistoris catalans que encara no han contractat els seus serveis. Ho defensen des d’un punt de vista purament tècnic, ja que asseguren que la col·laboració tributària entre administracions és més senzilla amb aquest sistema i que, a més, els resultats que tenia el servei d’Hisenda no compensaven pel cost que tenien.

Una de les fites dels últims mesos es va produir l’estiu passat, quan l’ATC va poder començar a embargar nòmines. Responsables de l’ATC com Lluís Salvadó, secretari d’Hisenda de la Generalitat, i Joaquim Boixareu, un dels ideòlegs i arquitectes de la Hisenda catalana, consideren que aquesta etapa els serveix per guanyar experiència per si algun dia l’ATC ha d’assumir la gestió d’impostos més grans, com l’IRPF i l’IVA.