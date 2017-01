Colonial compra un edifici d'oficines a París per 165 milions

El grup Colonial, mitjançant la seva filial francesa SFL, ha tancat la compra d'un edifici d'oficines a París, per 165 milions d'euros, segons ha informat aquest dilluns la immobiliària catalana.

Es tracta de la seu històrica del grup SMA, en una de les millors zones d'oficines de la capital francesa, els números 112-122 de l'avinguda Emili Zola, en el centre del districte 15 de París. La zona té una bona oferta comercial i residencial, i disposa de bones connexions de transport públic.

SMA es traslladarà a una altra seu el quart trimestre del 2017 i Colonial rehabilitarà l'edifici per convertir-lo en un dels principals complex d'oficines de la zona centre oest de la capital francesa. L'immoble té 21.000 metres quadrats i va ser construït el 1966 en un solar de 6.300 metres quadrats que també té zones verdes.

Amb l'adquisició Colonial consolida la seva estratègia de comprar edificis d'oficines ben ubicats per rehabilitar-los totalment, com va fer amb l'edifici de l'antiga seu de Bankpime a Barcelona, per revaloritzar-los i treure'n rendibilitat amb els lloguers.

Aquesta és la primera gran inversió de Colonial el 2017, que els dos darrers anys ha destinat més de 1.000 milions d'euros a inversions en edificis en les millors zones dels seus tres mercats: Barcelona, Madrid i París. La passada primavera Colonial va ampliar capital en 265 per poder destinar 400 milions d'euros a la compra d'edificis a Madrid i Barcelona. L'ampliació va servir per donar entrada en el seu capital al grup Finaccess i al grup andorrà Reig.

Precisament Financcess va comprar al desembre un 2,8% de la immobiliària al grup Villar-Mir per un total de 63,2 milions d'euros, i Juan Miguel Villar-Mir va deixar la vicepresidència de la companyia. Després de les successives desinversions de Villar-Mir, el fons sobirà Qatar Investment Authority (QIA) s'ha convertit en el primer accionista de la immobiliària.

Per al conseller delegat de la companyia, Pere Viñolas, aquesta inversió s'emmarca en l'estratègia de la companyia de comprar edificis afegint-hi valor. "Ens centrem en identificar immobles d'oficines que s'han de reestructurar en districtes amb gran potencial de creixement, amb la finalitat de rehabilitar, transformar i rellançar-los al mercat com a nous productes de primera que responen al millor estàndar d'oficines", assegura Dimitri Boulte, director general de negoci d'SFL, la filial francesa de Colonial.