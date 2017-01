Ford cancel·la una inversió de 1.600 milions a Mèxic després de les amenaces de Trump

El fabricant de cotxes Ford ha anunciat aquest dimarts que cancel·larà els plans per obrir una nova planta de producció a Mèxic, que havia de suposar una inversió de 1.600 milions de dòlars. Aquesta decisió ha arribat just després de l'amenaça del president electe dels Estats Units d'imposar aranzels a les importacions de vehicles fabricats a Mèxic.

Segons ha informat la televisió nord-americana CNBC, la companyia invertirà –enlloc de la planta mexicana– 700 milions de dòlars per expandir-se a l'estat de Michigan, on ja té una fàbrica. Aquesta inversió suposarà la creació de 700 llocs de feina a la planta nord-americana, que se centrarà en el desenvolupament de cotxes elèctrics i autònoms. Tot i així, una font important dins la companyia ha assegurat a CNBC que la fi de la inversió no té res a veure amb les paraules del president electe, sinó que es tracta d'una decisió estratègica del grup.

Trump ha atacat el fabricant americà General Motors aquest dimarts a través del seu compte de Twitter oficial per produir el seu model Cruze a Mèxic per després exportar-lo als Estats Units sense fer front al pagament d'impostos a la frontera.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2017

Al novembre, el president electe dels Estats Units va assegurar que havia convençut el president de Ford, William Clay Ford, que la companyia no tanqués la seva fàbrica de Louisville, a l'estat de Kentucky, per deslocalitzar la seva activitat a Mèxic. Trump s'havia referit a Clay Ford en altres ocasions anomenant-lo "amic" i assegurava que l'havia trucat personalment per confirmar-li la decisió.