Hisenda i sindicats pacten la conversió de més de 250.000 funcionaris interins en fixos

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha signat aquest dimecres l'acord amb els principals sindicats dels treballadors de l'administració de l'Estat que suposa, segons s'especifica en el document de l'acord, la reducció de fins al 90% de l'actual xifra d'interins que hi ha a les administracions públiques espanyoles. A més, també compromet el govern a elevar al 100% la taxa de reposició (és a dir, la substitució dels treballadors jubilats) en els sectors qualificats de "prioritaris": sanitat, educació, justícia, serveis socials, lluita contra el frau i diversos àmbits de la Seguretat Social, i incloent com a sectors prioritaris l'atenció a la ciutadania dels serveis públics. D'aquests compromisos es desprèn una xifra superior als 250.000 llocs de treball, que s'inclouran com a nova oferta pública malgrat que, en última instància, sigui convertir interins en fixos o substituir empleats jubilats.

Tal com han explicat fons sindicals, aquest acord es tradueix en unes 130.000 places per a la sanitat pública, 10.000 a justícia i més de 100.000 docents. La convocatòria d'aquestes últimes s'aprovarà via decret llei tal com va avançar la setmana passada el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, perquè hi hagi temps a concedir-les abans del proper curs escolar. Val a dir, però, que si la xifra és difícil de concretar (de fet, el mateix document de l'acord no l'especifica) és perquè es tracta d'un acord base que aquesta tarda ratificarà la mesa de les administracions públiques i que, per tant, en última instància hauran de ser les comunitats, els ajuntaments i les diferents corporacions les que la trobin. Els mateixos portaveus sindicals puntualitzaven després de la reunió que, per exemple, en el cas dels ajuntaments no hi ha un registre clar i no es pot saber quina és la xifra d'interins.

Després de l'acte de signatura, els diferents portaveus sindicals han qualificat l'acord "d'històric" perquè no s'havia assolit un pacte del sector en aquesta matèria des del 2009 i per la xifra de places que es convocaran. Per la seva banda, el ministre d'Hisenda ha afirmat que l'objectiu és "dignificar la funció pública" i ha definit l'acord com un "compromís de legislatura" perquè s'allarga fins a 3 anys i perquè encara té conclusions i serrells per perfilar.

Rebuig a la pujada salarial de l'1%

Aquest acord també inclou el compromís del govern d'incrementar un 1% el salari dels funcionaris, una pujada que el Senat ja va anticipar aquest dimarts i amb la qual cap dels sindicats està d'acord. Després de l'acte de signatura, els representants sindicals han manifestat la seva oposició a aquesta pujada, ja que, amb una previsió d'inflació superior a l'1% per a aquest 2017, suposarà una pèrdua de poder adquisitiu per als empleats públics a més de la no compensació del que han perdut des que el 2012 se'ls va congelar el salari.

En aquest àmbit Montoro ha reiterat que l'increment serà de l'1% per a aquest any, que s'haurà d'aplicar de manera retroactiva, previsiblement a través de la paga extra d'estiu, i s'ha limitat a afirmar que suposa "l'inici de les converses" perquè de cara al 2018, un cop s'hagi "encarrilat" la reducció del dèficit públic, pugui parlar-se d'un increment superior.