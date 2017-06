L’Acco critica la falta de competència en els convenis aeris

Els convenis aeris que només preveuen un únic aeroport perjudiquen la competència. Aquest és el posicionament de l’Autoritat Catalana de la Competència (Acco) arran del conveni bilateral signat entre Espanya i Rússia per als vols transsiberians publicat per l’ARA. Actualment qualsevol companyia que vulgui connectar Barcelona i Tòquio necessita que Espanya renegociï aquest acord, que estableix que només una aerolínia pot connectar el Japó i Espanya, i que el vol ha de sortir des de Madrid.

Així doncs, l’Acco demana que no s’identifiqui un únic aeroport de l’Estat en els memoràndums d’entesa (MOU, en les seves sigles en anglès), sinó que com a mínim hi apareguin Barajas i el Prat per “permetre la competència entre els dos aeroports més grans de l’Estat”. Segons aquest organisme, en cas contrari es redueix “el benestar dels consumidors tant pel fet que no poden disposar de tots els vols internacionals econòmicament viables al seu aeroport més proper” com per la disminució de la competència entre companyies i infraestructures que implica.

En la signatura de l’acord amb Rússia, que limitava les rutes a una aerolínia per cada estat, només hi havia dos observadors externs per la part espanyola. Tots dos eren representants d’Iberia -l’única aerolínia que es va presentar al concurs per operar el vol-, mentre que per la banda russa hi havia set observadors externs de cinc aerolínies diferents i dos aeroports.

Cal recordar que Rússia és un país especialment restrictiu en matèria de drets aeris. És per això que, amb el text vigent, l’única opció per a un Barcelona-Tòquio seria que una companyia japonesa aconseguís el permís per sobrevolar Sibèria.

Gestió individualitzada

L’Acco també considera convenient modificar la normativa actual que regula els aeroports per avançar cap a una gestió individualitzada. Segons l’organisme, el sistema actual comporta “importants limitacions” en termes de competència per la gestió centralitzada i els subsidis creuats que s’apliquen. De fet, l’autoritat de la competència catalana ja havia avisat en altres informes de la necessitat d’aquest canvi de paradigma per culminar en una separació efectiva de la gestió dels aeroports de Barajas i el Prat.

Segons l’organisme, això permetria que “cada aeroport pugui prendre les seves decisions pel que fa a inversions i pugui dur a terme una política comercial pròpia”, prenent com a referència els països de l’entorn “amb un volum de transport aeri similar”. En aquest sentit, també destaca que les infraestructures es podrien especialitzar més i competir entre elles per guanyar eficiència i “benestar social”. Aquesta proposta és la mateixa que ha reiterat en diverses ocasions la Generalitat a través de la conselleria de Territori i Sostenibilitat.

“Hi ha la convicció que l’aeroport de Madrid és el gran aeroport d’Espanya i que la resta són subsidiaris”, anunciava fa unes setmanes el conseller de Territori, Josep Rull, que també va reiterar la necessitat del Prat de tenir més autonomia.