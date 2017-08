L'impacte econòmic dels atacs a Barcelona és "poc rellevant"

Els agents econòmics, socials i els representants del sector turístic de Barcelona s’han reunit aquest matí amb l’Ajuntament per traslladar una imatge d’unitat i confiança i fer una primera valoració econòmica de l’atemptat a la Rambla de dijous passat. L’alcaldessa, Ada Colau, ha explicat que fins ara, l’impacte econòmic ha estat “molt poc rellevant”, ja que s’han fet “molt poques cancel·lacions”.

Tant els diferents sectors d’activitat i com el consistori coincideixen que encara és massa aviat per posar xifres al cost dels atacs i s’emplacen a fer una valoració “més exhaustiva i rigorosa” d’aquí a pocs mesos. “Ara no és el moment. La nostra prioritat és seguir treballant com fins ara per ajudar les víctimes d’aquests atacs i els seus familiars”, ha insistit Colau, que també s’ha mostrat confiada que “l’experiència en les col·laboracions publicoprivades que té la ciutat ajudarà a donar la millor resposta possible”.

Colau ja ha avançat, però, que aviat convocarà el Consell de Turisme i Ciutat per fer un seguiment de les dades d’impacte i prendre, si cal, les mesures necessàries per tornar a promocionar la ciutat: “Volem donar confiança econòmica i demostrar que serem proactius”, ha dit. L'alcaldessa també ha agraït als comerciants, en especial als de la Rambla, la força i la imatge de normalitat que van traslladar ja l'endemà dels atacs amb l'obertura dels establiments.

L’experiència de París o Brussel·les

El president del consorci de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, també ha reiterat que és aviat per fer un balanç, però avança que “fins ara la situació és de normalitat”. “No estem patint cap situació complexa que ens faci pensar que els atemptats ens afectaran des d’un punt de vista econòmic, però és cert que encara és molt aviat i ens hem emplaçat a noves reunions”, ha explicat.

Gaspart també ha comparat la situació que van viure Brussel·les i París després dels atemptats: “A Brussel·les, per exemple, l’impacte econòmic es va notar immediatament, i aquest no és el nostre cas. Si responc amb el cor, espero que no hi hagi repercussions, però si responc amb el cap el més responsable és deixar passar un o dos mesos”, ha admès en unes declaracions posteriors a la roda de premsa.

El primer repte econòmic clar de la capital catalana és l’acollida, la setmana que ve, del Congrés de Cardiologia, on s’esperen uns 30.000 assistents. “De moment no hem patit ni una sola cancel·lació de les reserves previstes”, ha assegurat Gaspart.