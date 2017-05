El dèficit de la Generalitat se situa en el 0,17% del PIB fins al març

La Generalitat va tancar el primer trimestre del 2017 amb un dèficit de 368 milions d'euros, que equival a un 0,17% del producte interior brut (PIB) de Catalunya, segons les dades publicades aquest dimarts pel ministeri d' Hisenda i Administracions Públiques.

Aquest dèficit és més del doble del tancament del primer trimestre de l'any passat, quan el dèficit de la Generalitat en xifres absolutes va ser de 174 milions i en relació amb el PIB es va situar en el 0,08%.

Fonts de l'executiu català han atribuït aquest empitjorament al fet que l'any passat hi va haver uns ingressos extraordinaris per l'avançament que el titular d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va fer de la liquidació del sistema de finançament del 2014.

De fet, el mateix govern espanyol reconeix que sense aquest avançament, que va suposar una injecció d'ingressos a la Generalitat de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any passat, les xifres del 2016 haurien sigut pitjors que el primer trimestre d'enguany. Sense l'avançament, el dèficit del primer trimestre de l'any passat hauria sigut de 524 milions, enfront dels 368 milions del primer trimestre d'aquest any, i en relació amb el PIB hagués sigut del 0,25% enfront del 0,17% d'aquest any.

Fonts de l'executiu català han indicat que les xifres encara milloraran més al juliol, quan l'Estat liquidi el finançament del 2015. L'any passat aquesta liquidació -corresponent a l'any 2014- va aportar a la Generalitat uns 1.400 milions d'euros, dels quals 350 es van cobrar anticipadament el primer trimestre, mentre que aquest any es preveu que pugin fins a 1.600 milions, que es rebran íntegrament el mes de juliol.

De fet, Catalunya se situa entre les comunitats més complidores enguany amb l'objectiu de dèficit. Al marge de les comunitats forals -Navarra té un superàvit del 0,47 del PIB fins al març i el País Basc del 0,31%- només les Canàries, amb un superàvit del 0,11% del PIB, Astúries amb el 0,04% del PIB, el País Valencià amb el 0,17%, i Galícia que té un dèficit del 0,03% del PIB, presenten una situació millor. Les comunitats amb un dèficit més elevat són Extremadura (0,45% del PIB), les Balears (0,37%) i Andalusia (0,33% del PIB).

L'Estat té un dèficit del 0,50% del PIB

Segons les dades del ministeri, el dèficit consolidat de les administracions públiques -excepte les corporacions locals- era de 5.975 milions d'euros al tancament del primer trimestre del 2017. En relació amb el PIB, el dèficit era del 0,50%, enfront del 0,77% de fa un any, amb una millora del 49%.

El dèficit de l'Estat fins al març pujava a 5.862 milions d'euros, xifra que equival a un 0,50% del PIB, que comporta una millora del 41,8% respecte al mateix trimestre de l'any passat, quan eren 10.071 milions. Un total de 5.734 milions eren dèficit de l'administració central i 85 milions més correspon a organismes que depenen de l'administració estatal. En aquest apartat destaquen els 310 milions d'euros de despesa per les indemnitzacions a preferentistes i accionistes de Bankia, quan l'any passat van ser 108 milions.

Per la seva banda, els fons de la Seguretat Social fins al març registraven un superàvit de 1.350 milions d'euros (un 0,12% del PIB), 0,05 punts percentuals menys que l'any passat, degut a un augment del 5,8% de les cotitzacions socials.

El servei públic d'ocupació va registrar un superàvit de 201 milions al tancament del primer trimestre, enfront del superàvit de 452 milions d'una any enrere. Aquest empitjorament del superàvit es deu a l'absència de transferències de l'Estat per finançar les prestacions de l'atur durant el primer trimestre d'aquest any, quan l'any passat es van transferir 984 milions el primer trimestre, gràcies a la millora del mercat laboral.

Més IRPF i Societats

Els ingressos de l'Estat per impostos directes i cotitzacions van pujar a 31.383 milions, amb un augment del 14,7%. Destaca l'augment d'un 2,9% de la recaptació de l'IRPF fins a l'abril. La reforma de l' impost de societats també ha comportat una important millora, ja que ha pujat a 2.037 milions, enfront de l'import negatiu de 1.077 milions del mateix període de l'any passat. Segons el ministeri, la reforma d'aquest impost a finals del 2016 ha comportat uns ingressos extra de 2.603 milions.

La recaptació per IVA ha augmentat un 8,3% fins a l'abril, fins als 27.887 milions d'euros, mentre que els ingressos per impostos especials han crescut un 2,6%.

Menys despesa i forta caiguda de la inversió

En la contenció del dèficit també hi destaca la caiguda d'un 1,3% de la despesa de personal i del 23,3% de la despesa corrent. Però, a més, també hi influeix el fort descens de la inversió. Segons el ministeri, les inversions reals van ser de 682 milions d'euros, un 44,6% inferiors a l'any anterior, sobretot pel descens de les inversions dels ministeris de Defensa i Foment.