Les empreses tripliquen guanys però congelen salaris

La millora econòmica l’any passat es va notar molt més en els resultats de les empreses que en els sous dels treballadors. El benefici del conjunt de les companyies no financeres d’Espanya es va triplicar el 2016, segons l’última actualització de la central de balanços del Banc d’Espanya. Un resultat que no només ve donat per la millora de l’economia global i la reactivació particular a l’Estat, sinó que es recolza en bona mesura en una contenció dels costos laborals (és a dir dels salaris), a més de la reducció de les despeses financeres.

Així doncs, com assenyala el Banc d’Espanya, aquesta enquesta (elaborada sobre una mostra de 914 empreses) revela que el 2016 les empreses espanyoles van incrementar un 200% els seus resultats.

El Banc d’Espanya apunta que les companyies que van millorar més els seus resultats van ser les mitjanes, que van incrementar el seu valor afegit brut -és a dir, la diferència entre el que van vendre i el que van comprar per produir-ho- en un 5%, mentre que les grans ho van fer lleugerament per sota, en un 4%. Pel que fa a les companyies cotitzades, el Banc d’Espanya assenyala que la seva millora va ser més moderada. Tot i que el conjunt de les empreses de l’Íbex van aconseguir guanyar 32.970 milions d’euros el 2016, això suposa un increment del 48% respecte a l’any anterior, per sota del que van registrar el conjunt de les empreses no financeres de la mostra del Banc d’Espanya.

La rendibilitat d’una empresa és el resultat net que s’obté després d’invertir un capital. Per tant, per aconseguir millorar-la cal augmentar la productivitat i també controlar les despeses. En aquest sentit, l’informe del Banc d’Espanya constata que mentre els beneficis de les empreses es multipliquen per tres, les remuneracions mitjanes dels seus treballadors es van estancar i, fins i tot, es van reduir un 0,1%. A més, l’ocupació generada va créixer només un 1,1% (menys que el 2015, quan havia crescut un 1,3%) i a costa de la contractació temporal.

Més contractes temporals

Així doncs, el Banc d’Espanya constata que “la recuperació de l’ocupació continua caracteritzant-se perquè és més intensa en el caràcter temporal, que creix un 7,6%”. Per contra, els empleats amb contracte fix van caure “lleugerament”, un 0,3%; una tendència que el banc central espanyol atribueix a “ajustos de plantilla que han tingut lloc a grans empreses de la mostra”. Tot això es va produir en un context d’unes millors condicions financeres per a les empreses. D’una banda van reduir el cost del capital pagant menys interessos pels seus crèdits i de l’altra van minimitzar el seu nivell d’endeutament. A més, les empreses van augmentar els dividends que van obtenir.

Les dades del Banc d’Espanya constaten en definitiva que la rendibilitat de les empreses espanyoles encara passa per la contenció salarial, un avís que últimament han repetit representants de la patronal en plena negociació per les pujades dels salaris d’aquest 2017.