El Saló de l’Ensenyament ens permet donar a conèixer d’una manera pràctica el que fem a l’escola d’hoteleria a través de demostracions d’alumnes de cuina, pastisseria i de serveis de restaurant. Ells mateixos parlen i comparteixen amb els joves visitants d’una manera propera i cordial. Ens permet també donar a conèixer les especialitats que impartim al nostre centre i les dels cicles de formació professional que tenen menys oferta, com és l’hoteleria, la sanitat i els esports. Fa anys que assistim al Saló amb aquest format. És una manera d’interactuar amb els joves que busquen noves formacions, i tant nosaltres com els joves i les famílies que visiten la fira ens sentim molt còmodes. Per a nosaltres l’atractiu més important que té el Saló de l’Ensenyament és la varietat d’oferta formativa que ofereix i la quantitat de visitants, joves i famílies d’arreu de Catalunya que el visiten i que el tenen com a referent.