Debut amb estand propi

L’Institut Illa dels Banyols és un centre públic dedicat al 100% a la FP. Tenim quatre grans branques formatives, totes industrials: electricitat-electrònica, instal·lació i manteniment, electromecànica de vehicles -amb un cicle formatiu de manteniment aeromecànic, és a dir, d’avions, que és un dels nostres actius- i eficiència energètica. És el primer any que serem al Saló de l’Ensenyament amb estand propi. No passarem pas desapercebuts, entre altres motius perquè tindrem com a reclam un helicòpter de rescat. Hi tindrem professionals de les quatre branques mencionades. Penso que fa falta molta orientació acadèmica en el món de la FP. A més, en la indústria hi ha molta demanada de professionals formats en FP en branques industrials. Allà on som, al Prat de Llobregat, ple de polígons industrials, i a molts altres llocs de Catalunya, hi ha realment una gran demanda. Moltes empreses se’ns adrecen per demanar-nos noms d’exalumnes perquè necessiten contractar tècnics qualificats que no troben en els seus processos de selecció. El problema és que quasi tots els nostres exalumnes ja estan treballant!