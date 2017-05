Guardar els òvuls per preservar la fertilitat

L’anomenada tècnica de vitrificació d’òvuls ha estat un dels principals avenços en el camp de la reproducció assistida. Les noves tecnologies han permès posar en marxa aquest procediment que ofereix l’opció de congelar els òvuls de les dones. Aquests es mantenen intactes en més d’un 98% dels casos per poder utilitzar-los en un futur. És una de les tècniques que proposa l’Hospital Quirónsalud Barcelona per a les dones que decideixen posposar la maternitat amb garanties.

Una opció per a pacients amb càncer

Aquesta tècnica és un gran ajut per a dones joves que pateixen càncer. Tractaments com la quimioteràpia poden fer malbé els òvuls de manera temporal o permanent i de manera que la fertilitat es pot veure reduïda. La vitrificació dels òvuls és un procediment segur, sense riscos per a la pacient. Consisteix a estimular l’ovulació mitjançant una medicació, extreure els òvuls i posteriorment congelar-los.

Els tractaments contra el càncer també poden causar menopausa precoç i, per tant, escurçar la vida fèrtil de la pacient. Després de superar la malaltia, es pot tardar fins a 5 anys a recobrar la fertilitat. Si passat aquest temps no es recupera, la pacient pot aconseguir quedar-se embarassada gràcies als òvuls congelats abans de la quimioteràpia.

Garantir la maternitat a llarg termini

També és una alternativa per a aquelles dones que vulguin ser mares en una edat més avançada. Els òvuls de millor qualitat es fabriquen durant les edats més joves, per sota dels 35 anys. Conservar aquestes cèl·lules és una bona solució per posposar la maternitat, ja sigui per motius socials, econòmics, laborals o familiars. La taxa de supervivència dels òvuls és molt elevada. Pel que fa a la fecundació, és un èxit en un 80% dels casos i la taxa d’embaràs és aproximadament d’un 35%.

Quirónsalud compta amb un servei integral en l’àrea de reproducció assistida i ofereix un gran ventall de tractaments i tècniques com la fecundació in vitro, la inseminació artificial o l’ovodonació. El seu equip de professionals proporciona una gran varietat de serveis complementaris, com suport psicològic, consell genètic o ginecologia per acompanyar el procés en tot moment.

