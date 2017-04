L'adeu definitiu a les ulleres i lents de contacte

La miopia, la hipermetropia o l’astigmatisme són alguns dels proble­mes de vista més habituals entre la població. Poden corregir-se amb ulleres o lents de contacte, les opcions amb què la majoria de persones es conformen, però hi ha una alternativa. L’Institut Oftalmològic Quirón­salud Barcelona ofereix la seva cirurgia refractiva, una opera­ció ràpida i eficaç per tornar a veure-hi amb nitidesa en un temps rècord.

Tecnologia avançada a l’abast del pacient

L’operació es du a terme amb la tecnologia LASIK: s’efectua sota anestèsia en gotes, és indolora i permet una recuperació immediata. “Actualment disposem d’uns làsers tan evolucionats que ens permeten eliminar aquesta necessitat d’ulleres o lents de contacte en menys de 5 minuts amb uns resultats excel·lents en més del 99% dels casos”, explica la Dra. Yolanda Iribarne, oftal­mòloga de l’IOB.

Moltes persones no s’atreveixen a operar-se per por, però les complicacions de la interven­ció són mínimes i es donen en menys d’un 1% dels pacients. A més a més, solen ser infeccions o inflamacions que se solucionen sense problemes amb controls rutinaris i medicació adequada. Quan l’ús del làser està contraindicat, poden utilitzar-se altres tècni­ques i obtenir els mateixos resultats sense risc.

La importància de tenir cura de la vista

L’ús quotidià de pantalles com les de l’ordinador, el telèfon mòbil o la tauleta durant unes quantes hores al dia pot afavo­rir l’aparició o l’empitjorament de diversos trastorns de vista. Per controlar-ho, es recomana visitar un especialis­ta cada un o dos anys, encara que no s'hagi detectat cap problema ocular nou. Els tras­torns de la vista poden generar dificultats a nivell personal i social, si la persona no n’és conscient o els ignora.

L’Institut Oftalmològic Quirónsalud Barcelona és un referent en el tractament de patologies oculars. La seva tecnologia, el seu equip de professionals i les cures al pacient garanteixen una atenció integral i personalitzada en cada cas.

Més informació: https://www.quironsalud.es/oftalm-barcelona/es/cartera-servicios/cirugia-refractiva