Quatre solucions als problemes quotidians que presenten les 'start-ups' al 4YFN

Al pavelló 4 Years From Now de la Fira de Montjuïc és on els emprenedors busquen inversors i exposen les seves 'start-ups' tecnològiques. L'objectiu d'aquest projecte és que cada empresa hagi consolidat la seva idea o el seu producte al cap de quatre anys. En aquest vídeo descobrim quatre solucions per a problemes quotidians que ens presenten els seus creadors. Waterrevive fa reviure els mòbils que han caigut a l'aigua. Amb el seu producte no cal posar el mòbil amb arròs ni utilitzar l'assecador de cabells per recuperar-lo. Eodyne ha desenvolupat, en col·laboració amb diferents hospitals catalans, videojocs perquè els pacients amb lesions cerebrals o neurològiques puguin recuperar la mobilitat jugant, sense haver d'anar cada dia físicament a les sales de rehabilitació dels hospitals. L''start-up' Oval presenta un instrument electrònic que ja fa dos anys que està al mercat, està inspirat en el Hang, i permet escollir com vols que soni i compartir-ho a les xarxes socials. I per acabar, en aquest vídeo es mostra com funciona l'agregador de vídeos que ha creat l'empresa Tviso, que permet agrupar tots els continguts de pagament o gratuïts que cada usuari sol consumir en una sola plataforma sense haver de canviar d'aplicació en funció del contingut que es vol consumir en cada moment.