El rànquing definitiu dels llibres més venuts per Sant Jordi

El Gremi de Llibreters ha fet pública la llista definitiva dels llibres més venuts durant el dia de Sant Jordi. Es tracta d'una llista elaborada a partir de les dades recollides per Libridata, que reuneix informació de més de 150 punts de venda de llibreries agremiades independents i cadenes de llibreries de tot Catalunya.

La llista no varia gaire respecte les dades provisionals que van fer públiques els llibreters el vespre de la diada. En ficció en català, Jaume Cabré intercanvia la posició amb Jordi Basté i Marc Artigau, que passen del tercer al quart lloc. En ficció en castellà, entra al rànquing, en cinquena posició, 'Todo esto te daré' de Dolores Redondo i desapareix 'No soy un monstruo' de Carmen Chaparro.

Pel que fa a la no ficció catalana, el canvi més destacat és l'escalada de posicions de 'La gran teranyina' de Roger Vinton. El llibre passa al tercer lloc del rànquing, mentre que 'Només seran quatre gotes', de Mònica Usart, se situa a la cinquena posició. També hi ha modificacions al capdamunt de la llista de no ficció castellana: el títol de Pau Donés queda en segon lloc mentre que el rànquing queda coronat pel 'longseller' 'La magia del orden' de Marie Kondo.

L'efecte Sant Jordi

Aquí teniu els llibres que ocupen les deu primeres posicions en les diverses categories.

