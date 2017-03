El Barça considera "injusta i desproporcionada" la sanció a Messi

El FC Barcelona ha emès aquest matí un comunicat valorant com a "injusta i desproporcionada" la sanció de quatre partits que la FIFA ha imposat a Leo Messi després del partit classificatori per al Mundial de 2018 entre l'Argentina i Xile.

En el text, el club, a banda de mostrar la seva indignació i sorpresa per la decisió de la Comissió Disciplinària de la FIFA, ha mostrat el seu suport al jugador argentí definint-lo com un "esportista exemplar per la seva conducta dins i fora dels terrenys de joc".