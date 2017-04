El City i el United es juguen una plaça a la Champions

Manchester serà a la Champions la temporada que ve. Falta veure si hi serà amb els colors reds del United o amb els blues del City. Els dos conjunts es juguen aquesta nit a l’Etihad Stadium (21 hores) bona part de les opcions d’aconseguir bitllet per jugar a la màxima competició continental. Després de caure eliminat de la FA Cup contra l’Arsenal, l’equip de Pep Guardiola vol sumar els tres punts per mantenir a ratlla el United, que té un punt menys, i superar el Liverpool, a dos punts de distància, però amb dos partits més.

Falten sis jornades per acabar la Premier i per als citizens és primordial no perdre, ja que suposaria quedar-se temporalment fora de les quatre places que donen accés a la Champions.

Per rebre el United, Guardiola podrà comptar amb Sergio Agüero, que va rebre un fort cop a l’esquena contra l’Arsenal, i també hi serà, després de tres mesos de baixa, Gabriel Jesús, tot i que el brasiler no està en “condicions físiques òptimes”, tal com va reconèixer el de Santpedor. En canvi, serà dubte fins a última hora David Silva, que va abandonar la gespa de Wembley diumenge lesionat. “Mourinho i jo som veïns, quan ens veiem ens diem «Hola»”, va explicar Guardiola sobre la seva relació amb José Mourinho. El portuguès no podrà comptar amb Paul Pogba, un nom més en una llarga llista de baixes: Ibrahimovic, Mata, Jones, Smalling i Rojo.