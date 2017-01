Hernán Pérez: "Espero que l'Espanyol jugui la Champions molt abans del 2020"

"Jugar la Champions? Crec que molts anys abans del 2020 podrem jugar-hi. Amb el que pretenem, i veient com creix el club, arribarem a l'objectiu molt abans". Amb aquesta declaració d'intencions ha celebrat Hernán Pérez la firma de la renovació fins el mateix 2020, anunciada per l'Espanyol aquest dilluns.

El paraguaià, que suma un any al seu contracte i manté la clàusula de 30 milions, ha reconegut que vol "viure coses boniques" amb el club espanyolista, amb qui ja suma 10 gols i dues assistències en 52 partits. L'extrem paraguaià ha refusat que l'equip sigui "conformista", i ha defensat que han tingut partits bons i que es troben "en una línia ascendent" que els portarà a fer una segona volta "millor" que la primera.

Sense moviments al mercat

En el mateix acte de renovació, el conseller delegat Ramon Robert i el director esportiu Jordi Lardín han insistit que, de moment, no es duran a terme nous moviments d'entrada o sortida. "Seran setmanes tranquil·les si no hi ha cap sortida, seguim treballant en el mercat d'estiu", ha deixat clar Lardín, que ha negat que l'atacant xilè del Celta Orellana sigui una opció malgrat sigui del seu gust: "És un gran jugador, a qualsevol equip li agradaria tenir-lo, però té contracte amb el Celta i nosaltres no tenim opcions de vendre ara, a més, el límit salarial està ple".

Preguntat sobre si Quique voldria algun reforç més, ha reconegut que sí, però que confien en la plantilla actual. " A tothom ens agradaria millorar la plantilla, però si no es pot, és impossible. Setmanalment ens reunim amb Quique", ha explicat.

Lardín també ha parlat de Caicedo, de qui ha negat que tingués cap oferta formal, i que la seva absència els últims dies es limitava a un procés febril. Així mateix, ha advertit que, malgrat l'equip es troba en una posició "tranquil·la", no pot "relaxar-se". Robert, per la seva banda, ha comentat que la renovació de Víctor Sánchez està "a prop" malgrat segueix allargant-se. Sobre la compra de Moreno, és un tema que desitja l'entitat, però que ara mateix no està sobre la taula.