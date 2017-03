Saló de Ginebra: dièsel, quin dièsel?

ALFA ROMEO STELVIO

Els cotxes de la marca ja no són només bonics. Des de fa temps també van bé, cosa que és d’agrair. Si us va convèncer el Giulia, el nou Stelvio us entusiasmarà. Encara més refinat, és el primer SUV de la firma del trèvol. Tindrà un motor gasolina de 280 CV i dos de dièsel de 180 i 210. També una versió Quadrifoglio de... 510 que ja vam veure al Saló de Los Angeles al novembre.

FERRARI 812 SUPERFAST

No podia faltar una novetat del Cavallino. I és, ni més ni menys, el Ferrari de sèrie més potent de la història (amb motor tèrmic), que recupera una denominació utilitzada en el passat. 800CV per començar els actes de celebració dels 70 anys de “la marca”. Equipat amb un V12 de 6.5 l atmosfèric, aquesta bèstia és el primer Ferrari amb direcció assistida elèctrica.

OPEL INSIGNIA

L’annexió de la marca al grup PSA ha eclipsat la presentació de novetats, com el nou Insignia. Les aportacions de la segona generació d’aquest cupé generós no haurien de passar desapercebudes. Les versions més noves que podem veure són la Grand Sport de cinc portes i l’Sports Tourer, de caràcter familiar. Ara amb canvi automàtic de vuit relacions i càmera de 360º de visió.

ALPINE A110

Torna tot un mite, un cotxe que va protagonitzar el món dels ral·lis dels anys seixanta i setanta. Només pesa 1.080 quilos, cosa que fa que sigui un esportiu compacte i molt àgil. Aquest cupé biplaça es començarà a vendre a finals d’any i disposarà d’un motor 1.8 sobrealimentat de 252 CV que promet emocions fortes. Per a nostàlgics amb uns 60.000 euros a la butxaca.

FORD FIESTA ST

Arriba la tercera generació de la versió esportiva del Fiesta. Amb un motor de gasolina EcoBoost de només 1.5 l, de tres cilindres, és capaç de generar 200CV. Això li permet fer el 0 a 100 en 6,7 segons. Però més interessant que això és la tecnologia que desactiva els cilindres quan no calen tots, cosa que redueix notablement el volum d’emissions de CO 2 . Esportiu, popular i sostenible.

RANGE ROVER VELAR

En els 47 anys de la marca només han fet tres models: el Range Rover, l’Sport i l’Evoque. Arriba el quart, el Velar: un cotxe exclusiu, de luxe, que només fabricaran al Regne Unit. A mig camí entre l’Sport i l’Evoque, destaca per una impressionant capacitat de càrrega i una magnífica habitabilitat. Disponible amb tres motoritzacions dièsel i tres més de gasolina.

AUDI Q8 SPORT

Aquest concept car és una de les estrelles del saló. Amb un motor de vuit cilindres, es vanta d’un consum com si fos un de quatre. I això que el motor 3.0 TFSI que porta dona 476 CV. I és que aquest SUV més que un exercici d’imaginació és l’avanç de com es pot combinar esportivitat i eficiència perquè a aquest motor tèrmic se n’hi afegeix un segon d’elèctric.

HONDA CIVIC TYPE R

La versió anterior del Type R ha tingut una vida molt curta. Ara, amb 10 cavalls més, és encara més estimulant. Però la principal notícia d’Honda que vam saber a Ginebra és l’anunci que el 2025 dos terços dels seus cotxes que es venguin a Europa portaran motors elèctrics. Confirma que aquest continent és el seu principal mercat dins de la seva estratègia de vehicles elèctrics.

SEAT IBIZA

Després de la presentació estàtica a Barcelona, a Ginebra han fet el llançament internacional, que quedarà confirmat al saló Automobile. L’Ibiza nou impacta, sobretot pel disseny refinat i sòlid d’Alejandro Mesoneros. Un cotxe preciós, sens dubte, que sembla més gran del que és, i que ha de continuar sent el puntal comercial, juntament amb l’Ateca i el León. Imprescindible.

DS7 CROSSBACK

L’estand de DS demostra que la marca és la nineta dels ulls de Carlos Tavares, el president del grup PSA. I entre les quatre primícies d’aquest segell de luxe destaca el DS7 Crossback, un SUV ple de refinament que introdueix les línies de la segona generació de productes de la marca. Elegant, però sobretot tecnològic, comptarà amb un híbrid que podrem endollar al corrent, de 300 CV.

NISSAN QASHQAI

Porta deu anys com a SUV líder del mercat estatal, però no es conforma. Arriba ara una nova generació, de més qualitat, millor tecnologia, i que aposta pels avantatges ja fets realitat de la futura conducció autònoma, com ara el sistema ProPilot, que no únicament ajuda a la conducció, sinó que aporta un increment automatitzat de la seguretat. Valor segur.

VW ARTEON

Aquest gran turisme cinc portes va més enllà d’un dels grans èxits de VW, el Passat. Sembla nascut per plantar cara als seus cosins, els Audi, amb algunes línies del disseny que recorden els cotxes dels anells. L’Arteon és impactant, sobri, destil·la esportivitat. Disponible en sis motoritzacions de quatre cilindres, i tres línies d’equipament que admeten moltes opcions.